Bão Di Goli é campeão municipal de Futsal 2025

O Futsal de Vargem Grande do Sul tem um novo campeão. Em partida realizada na última quinta-feira, dia 18, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, Cruzeirinho F.C. e Bão Di Goli F.C. se enfrentaram na final do Campeonato Municipal de Futsal, com a vitória do Bão Di Goli, por 6 a 2.

O confronto final foi decidido no último dia 11 de setembro, quando foram disputadas as partidas semifinais. O Cruzeirinho garantiu sua vaga ao vencer o Santana por 3 a 1. Já o Bão Di Goli disputou o título após superar o Lagoa Branca por 6 a 5.

Destaques

Após a partida também foram anunciados os destaques individuais do torneio. O título de melhor goleiro foi dividido entre Erik Zucolau e Michel Gomes Alves. Os artilheiros foram Weslei Silva da Hora e Kayque Linos. E os treinadores destaque foram Rodrigo Linos, Rogério Linos e Robson Linos.

O Campeonato Municipal de Futsal 2025 foi realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Esta edição reuniu 12 equipes, sendo nove de Vargem Grande do Sul e três de municípios vizinhos, sendo equipes de Casa Branca e São João da Boa Vista.

Fotos: Prefeitura