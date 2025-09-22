Gente e Fatos

Casamento de Letícia do Carmo e André Alexander Vitor Messias

A cerimônia de casamento de Letícia do Carmo Morale, filha de Alexandra Salgueirosa com André Alexander Vitor Messias foi realizada no dia 13 de setembro, pelo pastor Adilson

Anna Lívia comemora 15 anos

Anna Lívia Zan Seridonio, estudante da escola D. Pedro II, comemora nesta segunda-feira, dia 22, seus 15 anos, quando recebe todo carinho de sua família, em especial dos pais Regina Zan e César, dos irmãos Maria Gabriella e Guilherme Augusto, de seus familiares e dos muitos amigos

Maria Cecília e José Roberto Rotta

Maria Cecília Milan Rotta e o auditor fiscal José Roberto Rotta, completam mais um aniversário de casamento neste sábado, dia 20, e logo na segunda-feira, dia 22, Rotta comemora seu aniversário. A frente das felicitações estão os filhos Desirèe e Walter, a nora Guillenia, os netos Walter e Maju, toda a família e seus amigos