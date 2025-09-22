Gente e Fatos

Casamento de Letícia do Carmo e André Alexander Vitor Messias
A cerimônia de casamento de Letícia do Carmo Morale, filha de Alexandra Salgueirosa com André Alexander Vitor Messias foi realizada no dia 13 de setembro, pelo pastor Adilson
Anna Lívia comemora 15 anos
Anna Lívia Zan Seridonio, estudante da escola D. Pedro II, comemora nesta segunda-feira, dia 22, seus 15 anos, quando recebe todo carinho de sua família, em especial dos pais Regina Zan e César, dos irmãos Maria Gabriella e Guilherme Augusto, de seus familiares e dos muitos amigos
Maria Cecília e José Roberto Rotta
Maria Cecília Milan Rotta e o auditor fiscal José Roberto Rotta, completam mais um aniversário de casamento neste sábado, dia 20, e logo na segunda-feira, dia 22, Rotta comemora seu aniversário. A frente das felicitações estão os filhos Desirèe e Walter, a nora Guillenia, os netos Walter e Maju, toda a família e seus amigos
Casamento de Letícia do Carmo e André Alexander Vitor MessiasA cerimônia de casamento de Letícia do Carmo Morale, filha de Alexandra Salgueirosa com André Alexander Vitor Messias foi realizada no dia 13 de setembro, pelo pastor AdilsonAnna Lívia comemora...
Será realizado na quinta-feira, dia 25, véspera do feriado em comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul, um baile em benefício do Hospital de Caridade.
O evento ocorrerá no Clube Vargengrandense, localizado à Rua Quinzinho Otávio, 571. Os ingressos...
O Projeto Guri de São Sebastião da Grama esteve presente na Escola Polo para divulgar suas atividades aos alunos. A ação teve como finalidade incentivar a participação de estudantes da zona rural.
O programa oferece oportunidades de aprendizado em música...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses