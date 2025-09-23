Painel: Asfalto

Superintendência do SAE

A permanência ou não do atual superintendente do SAE, Celso Bruno no cargo, deverá ser definida provavelmente na semana que vem. Indicado ao cargo durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, e atuando nestes anos todos em que investimentos pesados foram feitos no setor de água, modernizando-o, com a troca de redes da Vila Santana, do Centro e dos investimentos que estão sendo feitos na troca das antigas redes da Vila Santa Terezinha e as que serão feitas na Vila Polar, é do conhecimento das pessoas próximas, que já foi melhor o relacionamento de Celso Bruno e o atual prefeito Celso Ribeiro.

Confiança

Homem de confiança de Celso Ribeiro nas suas duas administrações anteriores e também de Amarildo durante suas gestões, chegando a ocupar o importante cargo de chefe de Gabinete, Celso Bruno deverá retornar na semana que vem ao trabalho e pode ser que decida o seu futuro na atual administração, se vai ou não continuar no cargo.

As relações entre ambos azedaram com os problemas que surgiram devido a construção dos reservatórios de água e pioraram com a falta de água que ocorreu nas últimas semanas em vários bairros da Vila Polar.

PEC da Blindagem

Chocou a todos os brasileiros a aprovação pela Câmara dos Deputados, a chamada PEC da Blindagem e também a aprovação do voto secreto. A Gazeta de Vargem Grande publicou nas suas redes sociais, todos os deputados federais que tiveram votos em Vargem na última eleição e como votaram no Congresso a PEC. Só para lembrar, a deputada federal Erundina do PSOL votou contra, já o deputado federal Arnaldo Jardim do Cidadania que foi bem votado na cidade, votou a favor da tal PEC. O deputado federal Baleia Rossi do MDB, também foi contra.

Deputados da extrema direita foram a favor

Segundo apurou o jornal, a maioria dos deputados do PL, Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB e outros que fazem parte da extrema-direita ou do Centrão, foram favoráveis à PEC da Blindagem. Os únicos partidos que se posicionaram de forma sólida contra a PEC foram o Novo, o PCdoB, o PSOL e a Rede Sustentabilidade. Até no PT houve votos favoráveis à PEC. O presidente Lula se mostrou contra a mesma.

Para o senador Renan Calheiros, se a PEC avançar, o que ele não acredita, o Parlamento será o refúgio de narcotraficantes, contrabandistas, terroristas, será um covil de malfeitores. “Qual será o próximo passo? Legalizar as milícias?”, indagou.

Asfalto

A prefeitura executou esta semana o recapeamento asfáltico que faltava num trecho da Av. Regato. Também foi recapeada com asfalto toda a extensão da Rua Prof. Henrique de Brito Novaes, no Jd. Pacaembu. As obras de asfaltamento na cidade estão quase concluídas, faltando também asfaltar algumas ruas próximas à Cohab Antônio Ribeiro Filho.