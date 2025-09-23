Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu o comerciante e ex-vereador Rubens Ronchi

Faleceu na tarde desta quarta-feira, dia 17 de setembro, o ex-vereador e comerciante Rubens Ronchi aos 72 anos de idade, em São João da Boa Vista, onde estava internado em tratamento.

Rubens foi um dos fundadores dos Supermercados União, junto com seu irmão Anisio Ronchi. Após a saída da sociedade, foi proprietário durante muitos anos do Supermercado Ruby, localizado na rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres. Ele foi vereador, sendo eleito pelo PTB, na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que tinha como vice Serginho da Farmácia, no período de 2009-2012. Aposentado, residia no sítio Perobeira em Vargem Grande do Sul onde se dedicava à criação de porcos e carneiros. Era muito conhecido na cidade, fazia parte da Loja Maçônica Renascença II e deixa a esposa Maria Aparecida, os filhos Fábio Rodrigo, Fabiana de Cássia e Geovana, o genro Felipe, a nora Michele, os netos Miguel, Murilo e Thierry, os irmãos Anísio, Geni, Zoraide, Beatriz e Lola, sobrinhos e demais familiares.

Seu velório foi realizado na loja Maçônica Renascença II, e seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

————————–

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Vinícius Fernando Gonçalves, conhecido por Porquinho, aos 17 anos de idade, no dia 12 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza; era filho de Edileusa Raimunda dos Santos e Fernando Donizete Gonçalves, deixou os irmãos Mateus e Ingridy. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dafne Helena Ronchi de Andrade Dias, aos 37 anos de idade, no dia 12 de setembro. Residia no Jardim São Luís; deixou a mãe Rosana Helena e a irmã Débora. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Clarice Ronqui Parca, aos 87 anos de idade, no dia 13 de setembro. Residia na Vila Polar; era viúva de Orlando Parca; deixou os filhos Maria Inês e José Carlos; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Zuleika Ferreti Lima, aos 73 anos de idade, no dia 14 de setembro. Residia no Jardim São Luís; deixou o marido Antônio Moreira Lima, a irmã Darci e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Olézia Emiliano, aos 80 anos de idade, no dia 14 de setembro. Residia no Jardim Paulista; deixou o marido Aparecido da Cruz Barbeiro, o filho César; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o recém-nascido Enzo Gael Marcondes da Silva, filho de Franciele Marcondes de Paiva e de João Manoel da Silva, no dia 11 de setembro, em Campinas. O pequeno Enzo deixa irmãos, avós e familiares.

Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Zélia Carneiro do Amaral, aos 94 anos de idade, no dia 14 de setembro. Era viúva de Luiz Machado do Amaral; deixou os filhos Fernando Luiz Carneiro do Amaral e José Luís do Amaral Filho; os netos Fernando Luís e Maria Esther; e os bisnetos João Gabriel e Rafael. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedita Móta de Paula, aos 91 anos de idade, no dia 15 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva de Nico Parada; deixou as filhas Maria e Izabel; genros; netos; bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Antônio Scacabarozi, conhecido por Cascão, aos 62 anos de idade, no dia 17 de setembro. Residia no sítio Jaguari; deixou a esposa Roneide Costa Scacabarozi; os filhos Letícia, Leandro e Lucas; netos; os irmãos Cleuza Maria, Elizabete, Agnaldo, João, Nanci, Ana Maria, Carmem, José Fernando e Silvia Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vera Lúcia Costa, aos 80 anos de idade, no dia 19 de setembro. Residia no Jd. Fortaleza; viúva; deixou os filhos Daniela e Rodrigo; genro; irmão e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vilma da Fonseca de Oliveira, conhecida por Vilminha Cabelereira, aos 78 anos de idade, no dia 19 de setembro. Residia no Centro; deixou o marido Clóvis Claudinei de Oliveira; a filha Rafaela; a neta Alicia e irmãos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, por volta das 10h00, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Martha de Carvalho Casimiro, aos 69 anos de idade, no dia 5 de setembro. Era mãe do Alan Gabriel da Rádio. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luiz Donizete Guilherme, conhecido por Zete Guilherme, aos 69 anos de idade, no dia 7 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida da Costa, aos 69 anos de idade, no dia 11 de setembro. Era mãe do Carlos Lagruta. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Aparecida Marciano, aos 92 anos de idade, no dia 13 de setembro. Era mãe do Ricardo e Rita Brandi. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Daniela da Costa, aos 41 anos de idade, no dia 15 de setembro. Era irmã da Afonsina. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Juvenira de Oliveira Couto Ferreira, aos 93 anos de idade, no dia 17 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Caconde.

Faleceu Olga Ricci Serafim, aos 93 anos de idade, no dia 18 de setembro. Era mãe do Deloro. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal Sebastião de Grama.

Faleceu Cristina Soares, conhecida por Cristininha, aos 34 anos de idade, no dia 18 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério de São Sebastião da Grama.