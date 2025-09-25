Entrega do bolo de Sant’Ana será neste sábado

Por
Gazeta
-
Ao comprar, você estará concorrendo a uma imagem de Sant’Ana

Para arrecadar fundos para a nova iluminação interna da Matriz de Sant´Ana, a paróquia está promovendo a tradicional venda do Bolo de Sant’Ana. As pessoas interessadas podem adquirir 1 pedaço por R$ 8,00 ou 2 pedaços por R$ 15,00, com vendas antecipadas na Secretaria Paroquial, Pastoral da Saúde e Eventos. A entrega dos bolos será feita neste sábado, dia 27 de setembro, no salão do São Benedito, das 8h às 15h.

