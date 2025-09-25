Entrega do bolo de Sant’Ana será neste sábado

Para arrecadar fundos para a nova iluminação interna da Matriz de Sant´Ana, a paróquia está promovendo a tradicional venda do Bolo de Sant’Ana. As pessoas interessadas podem adquirir 1 pedaço por R$ 8,00 ou 2 pedaços por R$ 15,00, com vendas antecipadas na Secretaria Paroquial, Pastoral da Saúde e Eventos. A entrega dos bolos será feita neste sábado, dia 27 de setembro, no salão do São Benedito, das 8h às 15h.
Últimos artigos
Dr. Ranzani foi sepultado na tarde desta quinta-feira
Um dos médicos mais tradicionais e queridos de Vargem Grande do Sul, Antônio Carlos Ranzani, o Dr. Ranzani, faleceu no final da noite da quarta-feira, às 23h45 do dia 24 de setembro, em São João da Boa Vista. Dr. Ranzani...
Ação na represa na manhã desta sexta promove valorização da vida
Dentro das iniciativas do Setembro Amarelo, uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde mental e prevenção ao suicídio, levou a psicóloga Cleide de Souza, em parceria com a Academia Life Fitness, com apoio da cantora e...
Vinícius Quesada se apresentou no Programa Sílvio Santos
O professor e músico Vinícius Carvalho Quesada se apresentou no último domingo, dia 21 de setembro, no Show de Calouros, uma das principais atrações do Programa Sílvio Santos, comandado pela apresentadora Patrícia Abravanel, no SBT. Vinícius é de família...