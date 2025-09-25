Colégio Vitória promoveu workshop “Jornada das Descobertas”

O Colégio Vitória realizou nos dias 17 e 18 de setembro, às 19h, o workshop “Jornada das Descobertas”. A atividade foi aberta ao público e teve como objetivo aproximar famílias e comunidade e apresentar a proposta pedagógica da instituição.
Durante o evento, que teve parceria com a Faber Castell, os próprios alunos apresentaram a proposta do encontro em formato de podcast, seguido por oficinas de tecnologia, socioemocional e brincadeiras. A noite foi marcada por depoimentos emocionantes e experiências práticas, como as “viagens” internacionais em oficinas de robótica, que encantaram os pais.
Segundo a direção, o evento reforça a importância da conexão entre escola e família, promovendo vivências significativas e memoráveis para todos os envolvidos.
O Colégio Vitória está localizado à Rua Coronel Mariano Parreira, 344, no Centro. Informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3641-8707 ou pelo site www.cvitoria.com.br.
Fotos: Reportagem