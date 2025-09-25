Elisa Sbardellini promoveu workshop de cerâmica

A artista Elisa Sbardellini promoveu em seu ateliê, em Vargem Grande do Sul, uma exposição do workshop Cerâmica – Autoexpressão e Técnicas Fundamentais.

O projeto ofereceu gratuitamente três oficinas ao longo do ano, onde as alunas puderam mergulhar em todo o processo de manufatura da cerâmica artesanal, do barro até as queimas de alta temperatura, explorando seus sentidos enquanto aprendiam os fundamentos essenciais dessa arte milenar. A festa de encerramento foi celebrada na Galeria Mess, com direito a muita música do DJ Lagunaz, no último sábado dia 20.

O projeto foi realizado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à Cultura.

Fotos: Arquivo Pessoal