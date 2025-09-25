Vinícius Quesada se apresentou no Programa Sílvio Santos

O professor e músico Vinícius Carvalho Quesada se apresentou no último domingo, dia 21 de setembro, no Show de Calouros, uma das principais atrações do Programa Sílvio Santos, comandado pela apresentadora Patrícia Abravanel, no SBT. Vinícius é de família vargengrandense, filho do casal Cristina de Fátima e Roberto Rey Quesada, do Labor Center.

Em sua exibição, Vinícius apresentou sua performance tocando uma ocarina, um instrumento de sopro, em formato oval e um dos mais antigos já usados pela humanidade. “A ocarina foi um instrumento que escolhi por um acaso quando me deparei com o jogo ‘The Legend of Zelda’, mas depois acabei aprofundando meu conhecimento quando aprendi com alguns dos mestres da Itália. A prática foi vigorosa desde então”, falou à Gazeta de Vargem Grande.

Ele também falou sobre sua ida ao Show de Calouros. “Eu não tinha a intenção de participar de programas, mas foi pego de surpresa quando fui chamado pela produção do programa alguns dias atrás. Notaram que o meu perfil havia atraído a atenção de um grande número de pessoas. Fiquei três dias em São Paulo”, disse.

Ele relatou como tem sido a repercussão de sua participação no show. “Os vargengrandenses têm se divertido com os vídeos e alguns reconhecem o sobrenome. Acho que estão muito curiosos a respeito do instrumento exótico”, comentou. “Agora pretendo expandir essa campanha e popularizar esse instrumento e trabalhar com os produtores da Itália em outros países. Além de ajudar alguns novos produtores e novos músicos que surgem depois desses 12 anos de trabalho meu e do grupo”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal