Ação na represa na manhã desta sexta promove valorização da vida

Dentro das iniciativas do Setembro Amarelo, uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde mental e prevenção ao suicídio, levou a psicóloga Cleide de Souza, em parceria com a Academia Life Fitness, com apoio da cantora e apresentadora Kethy Oliveira, a idealizar o evento Valorização da Vida, que será realizado na Represa Eduíno Sbardellini, nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, às 9h, feriado municipal de comemoração do aniversário de Vargem Grande do Sul.

Cleide é psicóloga há mais de 30 anos e atua como especialista em gestão emocional. À Gazeta de Vargem Grande, ela ressaltou que decidiu organizar o evento para ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental para os moradores de Vagem Grande do Sul e a represa foi o local escolhido por ser um local que promove o contato com a natureza e a qualidade de vida.

Durante o evento, ela falará ao público sobre gestão emocional e buscando a conscientização sobre o tema. Haverá também, a partir das 9h45, a participação do educador físico Natanael Vinícius, que irá desenvolver atividades com o público.

Por volta das 10h30, haverá a apresentação musical com Gabriel e Kethy encerrando o evento.