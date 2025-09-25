Dr. Ranzani foi sepultado na tarde desta quinta-feira

Um dos médicos mais tradicionais e queridos de Vargem Grande do Sul, Antônio Carlos Ranzani, o Dr. Ranzani, faleceu no final da noite da quarta-feira, às 23h45 do dia 24 de setembro, em São João da Boa Vista.

Dr. Ranzani tinha 88 anos e morava no Jardim Pacaembu. Ele deixa sua esposa, a professora Isa Lemos Ranzani, os filhos Tiago, Lucas, Pedro, João Paulo, a noras Francely, Patrícia, Lizia e Vanessa e as netas Lais e Olívia.

Conforme biografia publicada pela Gazeta de Vargem Grande por ocasião da comemoração dos 100 anos de Fundação do Hospital de Caridade, onde o dr. Antônio Carlos Ranzani teve grande atuação, sua vinda ainda jovem para clinicar em Vargem Grande do Sul causou impacto na época.

Ele começou a atuar no município vindo de Ribeirão Preto, onde se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1966. Ranzani fez residência médica no Hospital das Clínicas também localizado em Ribeirão Preto, com destaque em cirurgia geral e anestesiologia.

Após a conclusão da residência médica recebeu a sugestão de vir trabalhar em Vargem Grande do Sul de seu professor, o vargengrandense dr. Célio Fontão Carril, e, também através do convite formal do ex-prefeito Nestor Bolonha, que foi a Ribeirão Preto, acompanhado pelo provedor do Hospital de Caridade Antônio Coury, do jornalista Walter Tatoni e do presidente da Câmara Sebastião Navarro, para trazer o jovem médico para Vargem. Na ocasião foram levantadas as necessidades do hospital, que precisava de um centro cirúrgico, o qual foi construído e inaugurado em 1970.

Seu jeito de lidar com os pacientes e a lufada de modernidade que trouxe em sua bagagem profissional, o colocaram como um dos mais procurados não só pelos munícipes da cidade, como também da região.

Teve uma grande atuação no Hospital de Caridade, principalmente nas cirurgias que realizava e seu nome consta do Centro Cirúrgico dr. Antônio Carlos Ranzani.

Ranzani também atuava politicamente, sendo candidato a vice-prefeito, participou das festas culturais da cidade, com destaque para a Romaria dos Cavaleiros de Santana, foi escritor, autor do livro “Casa Branca, a princesinha bandeirante e seu doutor Chiquinho” e gostava também de escrever poesias.

Um dos integrantes mais assíduos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Dr. Ranzani, também ajudou a construir a tradição da Romaria na cidade e a comitiva da sua família, a do Rancho Bisturi, é uma das mais aguardadas pelos devotos que acompanham a procissão montada. Foi também atuante membro do Rotary Club da cidade.

Seu corpo foi velado no Velório do Cemitério da Saudade, onde foi sepultado na quinta-feira, dia 25.