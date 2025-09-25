Festa de aniversário da cidade terá show neste domingo

A Prefeitura Municipal está preparando para este domingo, dia 28 de setembro, a partir das 15h na Represa Eduíno Sbardellini uma comemoração especial pelos 151 anos do município, um show com entrada gratuita, da Banda Lex Luthor. A expectativa do poder público municipal é oferecer momentos de diversão para as famílias de Vargem e região que comparecerem.

Também no local, a partir das 11h, haverá Praça de Alimentação com foodtrucks oferecendo diversos tipos de pratos, como cachorro-quente, pastel, hambúrguer, espetinhos, batata no cone, torresmo e brigadeiros, além de um espaço em prol do Hospital de Caridade.

Segundo a prefeitura, o público poderá levar cooler para bebidas, mas apenas com latas e garrafas pet, sendo proibida a entrada de qualquer bebida em vasilhame de vidro. Para garantir a segurança de todos, haverá revista dos coolers na entrada do evento.

A organização pede ainda cuidado do público para o descarte correto de lixo, disponibilizando maior quantidade de lixeiras no local, além de equipes de limpeza antes, durante e após o evento. Da mesma forma deverá ser respeitada a delimitação realizada no local do evento que o separará do Bosque Municipal e do Zoológico. Tais locais não poderão ser acessados pelo público no dia do evento. O Departamento de Cultura e Turismo do município está trabalhando em parceria com diversos departamentos, preparando o local cuidadosamente para que todos tenham momentos de diversão e bem-estar.

O encerramento da festividade está programado para as 18h.

