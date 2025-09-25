Desfile reuniu centenas de pessoas na Rua do Comércio

Para a celebração do aniversário de 151 anos de Vargem Grande do Sul, foi realizado um desfile na manhã do último domingo, dia 21. Escolas das redes pública e particular, grupos, clubes, academias, associações e demais entidades da cidade se envolveram no festejo, que teve como tema “O mundo mágico da infância”.

As alas levaram para a Rua do Comércio abordagens diferentes e emocionantes sobre este período mágico em que a imaginação transforma tudo ao redor: brinquedos ganham vida, desenhos animados viram portais para mundos fantásticos, e atividades simples se tornam grandes aventuras. Pontuou a prefeitura que é brincando, explorando e sonhando que as crianças desenvolvem sua criatividade, aprendem sobre o mundo e criam memórias afetivas que levam para a vida toda.

As festividades começaram com a execução do Hino Nacional e o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do Município, realizado pelo vice-prefeito Guilherme Contini Nicolau, pela diretora de Educação Renata Regina Taú Bocamino, pelo presidente da Câmara Maicon do Carmo Canato. Estiveram presentes também os vereadores Paulo César da Costa, Antônio Sérgio da Silva, João Carlos, Vagner Gonçalves Loiola, Giovana Carvalho e Gustavo Bueno.

O desfile teve início com as fanfarras e a apresentação do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, seguidos pelos Tiros de Guerra de São João da Boa Vista (TG 02-036) e de São José do Rio Pardo (TG 02-038).

Também participaram do evento o Canil da Guarda Civil Municipal, o Grupo de Escoteiros “Curumins da Mantiqueira”, Demolay, as Creches Municipais, o Departamento de Cultura e Turismo, APAE, Escolas Municipais e Estaduais, o Projeto Tio Carlão, o C.C.I “Haydee e Antônio Longuini Neto”, a escola de inglês Chalk School e o Departamento de Esporte e Lazer com seus projetos.

Fotos: Prefeitura