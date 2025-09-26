“Os pequenos que tornam Vargem grande”

Vargem Grande do Sul comemora seus 151 anos nesta sexta-feira, dia 26 de setembro. O município chamado de Pérola da Mantiqueira, por estar aos pés da Serra da Mantiqueira, também é conhecido por ser um dos maiores produtores de batata do Brasil e por abrigar uma importante indústria de cerâmica. Vargem, também tem se destacado nos esportes e começa a dar passos cada vez mais firmes na estruturação de sua carreira turística. No entanto, o que sempre foi uma constante em sua história foi a capacidade empreendedora de seu povo, que com milhares de microempreendedores individuais, micros e pequenas empresas, sustentam o crescimento da cidade e seguem tonando Vargem grande.

Um pouco de história

No livro “História da Câmara: da Instalação do Município aos dias de hoje”, de autoria de Dôra Avanzi e Zezé Miranda, lançado em 2010, é relatado que Vargem Grande do Sul nasceu da partilha da vasta Sesmaria Vargem Grande, pertencente à família Garcia Leal. Mas antes dessa oficialização, a cidade já tinha seus moradores. Na verdade, a primeira casa onde atualmente está Vargem, foi construída por volta de 1855 e ficava no trajeto que ligava a sede da Fazenda Barreiros (1828) à Vila de Casa Branca, especificamente de onde saiam os caminhos para São João da Boa Vista, através de densas matas, e para a grande propriedade Lagoa Formosa.



Dessa primeira casa, vieram outras que deram origem ao Bairro da Porteira, nome pelo qual Vargem Grande ficou conhecida, devido à divisão da Fazenda Várzea Grande, terminada em 26 de setembro de 1874, data oficial da fundação da cidade. Ainda, em 1874, o Coronel Francisco Mariano Parreira conseguiu licença para erigir pequena capela instalada na atual Praça Cap. João Pinto Fontão, onde hoje se encontra a fonte luminosa. Neste mesmo ano há referência de que no Bairro da Porteira, havia uma casa de negócio, de propriedade de Bernardo Garcia e uma escola particular regida por Joaquim Mariano Parreira.



Ou seja, de poucas residências, uma escola e uma casa de negócios, o Bairro da Porteira se desenvolveu, foi elevada à categoria de Distrito de Paz em 1891 e para Vila de Santana de Vargem Grande em 1908. A emancipação política veio em 1922 e a instalação da Comarca ocorreu em 1969.

Gerando empregos

Se em 1874, Vargem contava com apenas uma casa de negócios, hoje são mais de 6 mil registros de empresas em atividades na cidade. Dados do Observatório Setorial Territorial do Sebrae mostram que o município possui um total de 6.725 empresas ativas, com base em junho de 2025.



Desse total, 3.257 são registros de Microempreendedores Individuais (MEIs), ou 48,4% dos negócios em atividade. Já as microempresas (ME) correspondem a mais de 1.600 empreendimentos registrados, algo em torno de 23,9%. As Empresas de Pequeno Porte (EPP) totalizam 280 em Vargem, sendo 4,16% do total.

O Sebrae classifica como outros empreendimentos 1.579 empresas abertas na cidade, sendo que 78% se referem a Produtores Rurais Pessoas Físicas, com 1.150 registros. Em seguida aparece Sociedade Empresária Limitada (199 registros), além de 87 Associações Privadas, 19 Sociedades Anônimas Fechadas, 7 Sociedades Anônimas Abertas, 7 Cooperativas, além de outros arranjos.