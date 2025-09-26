A força do microempreendedor individual

Eles formam um verdadeiro exército que impulsiona a economia vargengrandense. São mais de 3.200 empreendedores nos mais diversos ramos de atividades agindo no universo econômico do município. Se cada um gerar um emprego, o que é possível sendo um MEI, a cidade teria além dos 3.257 microempreendedores trabalhando, também milhares de empregos gerados, demonstrando a força que eles têm.



A coordenadora municipal Kátia Regina Santiago, que trabalha junto ao Poupatempo, onde hoje estão centralizados o Sebrae e o Banco do Povo, é uma entusiasta do MEI. Para ela, o empreendedorismo é a grande força que movimenta Vargem Grande do Sul.

Ela explica que o MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano, o que dá uma média de R$ 6.750,00 por mês. Também pode empregar apenas uma pessoa, que recebe pelo menos um salário-mínimo, ou o piso da categoria. A força do microempreendedor está no fato de permitir que trabalhadores autônomos formalizem suas atividades, tenham acesso a benefícios previdenciários e passem a emitir nota fiscal, ampliando suas oportunidades de negócios.



O MEI possibilitou que milhares de vargengrandenses que atuavam na informalidade tenham CNPJ, contribuam para a Previdência e tenham segurança jurídica. Com custo reduzido e processo simplificado, qualquer trabalhador consegue formalizar sua atividade, sem burocracia excessiva.



A coordenadora disse que através do Sebrae de Vargem, é feito aos microempreendedores de forma gratuita, a abertura do MEI, que orienta e preenche toda a documentação legal que o município exige. Ele também é cadastrado no governo federal.



Ser MEI, é participar da diversidade de oportunidades que o município apresenta, abrangendo desde prestadores de serviços (cabeleireiros, pintores, mecânicos, motoristas de aplicativo) até pequenos comércios e atividades ligadas à economia criativa, garantindo o sustento da família. Com o CNPJ, o MEI pode vender para empresas, participar de licitações e acessar linhas de crédito específicas, dinamizando a economia, pois o dinheiro circula no comércio local, fortalecendo a comunidade.



Em entrevista ao jornal, o diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Juliano Scacabarozi, disse que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) está atento a esta força de trabalho importante para a cidade, principalmente com a geração de empregos e a prefeitura vem investindo e dando todo suporte para eles se fortalecerem.



Juliano citou os muitos cursos oferecidos pela prefeitura, as assessorias e a importância do Sebrae na preparação destes microempreendedores para atuarem nas suas áreas, visando seu crescimento e depois partindo para constituir uma micro ou pequena empresa. Os cursos são sempre em parceria com o Sistema S, que visam a capacitação profissional, como o SENAI, SENAC, SESI, SESC e SENAR.