Pequenos que fazem a cidade ser grande

Os dados do Sebrae mostram que os microempreendedores, as micros e pequenas empresas sustentam a geração de empregos formais em Vargem Grande do Sul. Ao se somar os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte (EPPs), essas categorias somam mais de 5,1 mil empreendimentos, o que equivale a 76,5% de toda a base empresarial vargengrandense.



Dos 7.770 trabalhadores registrados em 2024, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Governo Federal, mais de 6,6 mil estão vinculados a microempresas e empresas de pequeno porte, o que corresponde a aproximadamente 85% de todos os postos de trabalho com carteira assinada. As médias empresas respondem por 14% das vagas, enquanto as grandes concentram apenas 7% do total.



A maior parte dos trabalhadores atua no Comércio Varejista (1,794 pessoas), seguido por Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos (701 trabalhadores), e Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados (680 empregados).