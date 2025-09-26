Parabéns Vargem, o progresso nas mãos do povo

Marcelo Fiorini

Vargem Grande do Sul celebra mais um ano de história, e junto com essa data tão especial, renovamos o orgulho de pertencer a uma cidade que avança sem perder suas raízes. Terra de gente batalhadora, de famílias que construíram seus caminhos com esforço e coragem, nosso município é exemplo de desenvolvimento que nasce da união e do trabalho coletivo.

Grande parte dessa trajetória de crescimento se deve aos pequenos empresários e comerciantes locais, que sustentam a economia com criatividade, persistência e paixão pelo que fazem. São oficinas, mercados, lojas, salões, pequenas fábricas e tantos outros negócios que geram emprego, movimentam o comércio e mantêm acesa a chama do empreendedorismo em nossa cidade.

Esses empreendedores não apenas investem; eles acreditam. Mas nada disso seria possível sem a força da mão de obra local — homens e mulheres que se dedicam todos os dias, desde o campo até a cidade, nos serviços, na indústria, na saúde, na educação e em tantos outros setores. É o suor desses trabalhadores que move as engrenagens da cidade, que transforma desafios em conquistas e sonhos em realidade.



Neste aniversário de 151 anos da cidade, celebramos mais do que uma data: celebramos o espírito de luta, a esperança no amanhã e a certeza de que Vargem Grande do Sul é feita por pessoas extraordinárias. Que este novo ciclo traga ainda mais prosperidade, união e orgulho ao município e a todos nós, que fazemos parte desta roda gigante.

Porque aqui, cada conquista tem o rosto e o coração de quem não mede esforços para ver sua cidade crescer. Parabéns, Vargem Grande do Sul! Você é ‘Grande’ porque seu povo é gigante.

Marcelo é jornalista, especialista em Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional. Atualmente, cursa MBA em Inteligência Artificial para Negócios