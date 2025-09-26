Abel é exemplo de empreendedorismo

O empreendedor Abel Lima Vilas Boas, 26 anos, colegial completo, proprietário da Bicicletaria do Povo, simboliza bem o Microempreendedor Individual (MEI) de Vargem Grande do Sul. Ele começou a trabalhar ainda novo, na garagem de sua casa na Rua Afonso Buzato, no Jd. Paulista, aos 16 anos, consertando sua própria bicicleta, que usava para vender vassouras na cidade.

Como os consertos ficavam caros, para economizar foi também consertando as bicicletas dos irmãos, dos familiares e passou na época a utilizar a sala de sua casa para esta finalidade. Foi ali que aprendeu e aprimorou o ofício que iria desempenhar na sua carreira profissional.



Por três anos ele trabalhou nesta situação e começou a sonhar que poderia ir mais longe. Fez então um empréstimo em nome de seu pai e arriscou montar na Av. Ivan Ventura, no Jd. Santa Marta, a Bicicletaria do Povo, onde está há 10 anos. “Eu era menor de idade na época e precisei abrir a oficina em nome de meu irmão Jonathan. Escolhi o local por estar perto de um bairro populoso e onde muita gente usava a bicicleta para trabalhar, estudar e outras finalidades”, disse à reportagem da Gazeta de Vargem Grande.



Falou que hoje atende cerca de 2.000 pessoas que são seus clientes, não só de Vargem, como também da região. A família toda é voltada para o ramo de conserto e venda de acessórios para bicicletas, com seus irmãos também tendo oficinas nos bairros próximos. Hoje são cinco lojas e todos sendo MEIs.



Na Bicicletaria do Povo, o empreendedor oferece além do serviço especializado, vários acessórios para o veículo, indo desde o aro 12, até o aro 29. “Além do conserto, vendo peças e acessórios, monto bike na hora, o cliente escolhe e em menos de 24h, já está pedalando”, afirmou.

Sempre falando e trabalhando, é eloquente quando trata do seu trabalho e do seu futuro. Com muita visão empreendedora e sonhando alto, disse que o próximo passo já está acontecendo. No próximo dia 19 de outubro, um domingo, na mesma Av. Ivan Ventura, pretende inaugurar a “Abel Bike”, uma nova loja, com um novo conceito. “Será uma estrutura maior, meu sonho é vender bicicletas no atacado, além de peças e acessórios”, confessou.



Para a inauguração, pretende sortear cerca de 200 brindes para as pessoas que chegarem primeiro, além de várias atrações. “Vai ser um mega evento”, confessou. Articulado, também utiliza muito as redes sociais para divulgar seus trabalhos e a oficina. Quem quiser saber mais, basta acessar “abelbikes” tanto no Facebook como no Instagram e entrar na página da loja.



Com relação a ser MEI, disse que veio para ajudar muito os microempreendedores. “Sem o MEI dificilmente eu poderia ter me estabelecido. Ele deu segurança ao nosso trabalho”, afirmou. Na toada que está, o próximo passo de Abel é tornar o seu empreendimento em uma micro empresa, podendo expandir seus negócios e contratar mais pessoas para trabalhar com ele.