Vargem Grande do Sul, Cidade do Coração

Hoje, Vargem Grande do Sul celebra 151 anos. E nós celebramos juntos — porque cada aniversário desta cidade é também o aniversário de cada história que ela guarda. Aqui, cada esquina tem memória, cada rosto forma a beleza de nossa cidade.

Hoje meu coração se enche de gratidão a Deus por esta terra abençoada. Louvo ao Senhor pelas famílias que aqui plantaram raízes, pelos que nasceram e pelos que escolheram fazer daqui o seu lar.

Hoje reconhecemos em nossa história todos aqueles que, com pequenos gestos, constroem uma grande cidade. Agradeço aos professores que formam gerações; aos profissionais da saúde que cuidam de vidas; aos agricultores que fazem a terra frutificar; aos trabalhadores que erguem o progresso com suas mãos; aos comerciantes e empreendedores que acreditam no futuro; às mães, pais e avós que, com amor, educam e transmitem valores, aos que varrem as ruas antes do dia nascer, aos que cuidam de vidas sem serem notados, aos que oram em silêncio por esta terra, aos que, mesmo sem aplausos, sustentam o que somos. Porque são as pequenas belezas, os pequenos gestos e os pequenos corações que fazem a nossa Vargem ser verdadeiramente Grande.

Hoje oro para que a paz de Deus permaneça sobre nossas casas, que a justiça floresça em nossas ruas, que a alegria do Senhor seja a força de cada família, e que esta cidade seja um lugar de esperança para as próximas gerações.

E declaro, com alegria, que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade! Que aqui floresça o reino de Deus, gerando discípulos(as) de Jesus e que Ele seja sempre nossa redenção, nossa esperança e nossa direção.

Parabéns, Vargem Grande do Sul! Que Deus te abençoe e te faça cada dia mais justa, mais fraterna e mais cheia de vida.

Pr. Henrique Camargo – Igreja Metodista.