“Carvão Centenário” é reconhecido na região

Vargem Grande do Sul é conhecida por muitos dos seus produtos, agora ela está sendo lembrada também pelo carvão de churrasco que produz, o “Carvão Centenário”. A empresa Sérgio Fernando Rui – Distribuidora de Carvão Vegetal Centenário ME Ltda, está no mercado há cerca de 19 anos e é mais uma pequena empresa a fortalecer a economia do município.

Sérgio trabalhava com arroz e pensou na época em mudar de atividade, vendo na possibilidade de empacotar carvão vegetal para churrasco, uma nova oportunidade de investimento. Nas vendas que fazia com arroz, sempre estava presente nos supermercados da região e não passou desapercebido o comércio de carvão que acontecia nestes estabelecimentos.

Tinha pouquíssimo conhecimento sobre a área e o produto, mas isso só vez aguçar a sua veia de empreendedor e lá foi ele à procura de mais informações e de fornecedores, tomando conhecimento que na cidade de Pedra Bela-SP, era uma região carvoeira e fez contato com seus primeiros fornecedores.

O início foi difícil, na Rua dos Paulistas, onde a família tinha um barracão e ele começou a trabalhar. O filho João Marcos, ainda jovem e a esposa Lídia, desde o início foram tomando conhecimento e ajudando na empreitada. O sugestivo nome “Centenário”, veio da pracinha existente na Rua dos Paulistas, em frente à residência dos seus pais. “Foi uma homenagem à nossa praça, onde brincávamos desde pequenos”, comentou Sérgio.

Lembra que começou com poucos clientes, entregando os pacotes com o carro. “Início muito trabalhoso, abrir nova clientela, concorrência grande, começamos a vender somente em Vargem, nos pequenos açougues, nos bares e depois nos supermercados”, disse.

Do carro passou a fazer as entregas com uma perua, quando os pedidos passaram a aumentar. “A confiança no produto, a qualidade do carvão 100% de eucalipto próprio para churrasco, foi conquistando os consumidores e Sérgio passou a vender em toda a região. Hoje são atendidas cerca de dez cidades, sendo utilizado nas entregas um caminhão grande, duas vans e um pick-up para atender nas emergências.

“Atualmente vendemos por mês nos quatro pesos que oferecemos, os de 2 kg, 2,5kg, 4kg e 8kg, com código de barra para o varejo, cerca de mil pacotes”, explicou o empresário. A entrega é semanal e Sérgio faz questão de ressaltar a pontualidade das suas vendas, com os clientes recebendo o produto tão logo os pedidos são realizados.

Com os investimentos, as melhorias foram acontecendo e há cerca de três anos, montou o empacotamento e distribuição na Av. David Bedin, antigo distrito industrial de Vargem Grande do Sul. Um barracão próprio, com 600m2 e mais área de escritório e de lazer.

O trabalho é duro. Mesmo com todos os equipamentos para evitar o pó que o carvão produz durante sua manipulação, ele impregna a pele, deixando as marcas no rosto, nas mãos. “É uma rotina, difícil, entramos limpos e saímos com a cor do carvão”, fala. Hoje a empresa emprega diretamente cinco funcionários, mais três vendedores. Possui também quatro distribuidores e indiretamente gera mais de dez empregos.

A família de Sérgio Fernando Rui está ciente que a pequena empresa que dirige contribui com a melhoria de vida de muitos vargengrandenses. Sem falar que o carvão transforma simples encontros em momentos inesquecíveis com a realização de um bom churrasco.

Monitoramento da empresa, escritório de contabilidade, manutenção, tudo ajuda a manter e gerar empregos e renda na cidade, além dos impostos pagos no município e também impostos estaduais e federais que acabam revertendo para os cofres municipais e sendo aplicados na melhoria de qualidade de vida da população.

Também a empresa que produz o “Carvão Centenário” está sempre que pode ajudando as entidades da cidade. “Nos sentimos orgulhosos, pois também ajudamos a levar o nome da nossa cidade a ser mais conhecida pelo que ela produz. Somo elogiados na região pelo nosso produto e sempre cuidamos muito da qualidade do nosso carvão”, afirmou o empresário Sérgio Fernando Rui.