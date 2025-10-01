Academia Olimpus, investindo nos bairros mais afastados

Os sócios Júlio Cesar e Anderson da academia Olimpus apostaram no potencial do bairro

Vargem Grande do Sul cresceu muito nas últimas décadas com bairros sendo construídos do outro lado da rodovia estadual SP 215 que corta o município. São mais de uma dezena de bairros populosos como o Jd. Paulista, Jd. Dolores, Jd. Ferri, Jd. Canaã, Jd. Cristina, Jd. do Lago, Jd. Santa Marta e é onde também está a maioria dos conjuntos habitacionais da cidade, como Cohab Celestino C. Garcia, Cohab Alceu Morandin e Cohab Antônio Ribeiro Filho.
Uma região de pleno desenvolvimento, com milhares de pessoas morando, com um comércio e prestação de serviços pujante, que gera desenvolvimento e trabalho. Foi nesta região, que os empreendedores Júlio Cesar Donato, 38 anos e Anderson Aparecido Marciano, 45 anos, resolveram apostar e criaram a empresa Marciano & Donato Academia de Ginástica Ltda ME, cujo nome fantasia é “Academia Olimpus”.
Localizada na Av. Antônio Evaristo Barbosa, no Jd. Cristina II, ela ocupa um prédio de 700m2, que abriga mais de 90 aparelhos de ginástica e musculação, para atender uma clientela de cerca de 600 alunos que frequentam a academia mensalmente.
Ambos ficam na parte administrativa do empreendimento, mas Júlio, que é formado em Educação Física, também participa das aulas quando necessário. A academia, que fará 10 anos neste sábado, dia 27 de setembro, foi criada dado à amizade entre os dois proprietários e também pelo mesmo gosto que tinham em treinar musculação.
“Sempre moramos em bairros e achávamos que faria sucesso uma academia localizada fora do Centro da cidade. Resolvemos então abrir a Olimpus aqui no Jardim Cristina II, que é onde o Anderson mora”, explicou Júlio.
Focada em musculação, com aparelhos que trabalham a parte superior e inferior do corpo, a academia é toda climatizada, com quatro ambientes para melhor atender sua clientela. Um voltado só para membros superiores e outros dois com aparelhos para os membros inferiores, sendo que uma outra área é livre, voltada para atividades funcionais e exercícios livres.
Além dos dois proprietários, a Academia Olimpus conta com uma equipe de três profissionais formados e dois estagiários, além dos encarregados da limpeza. Os planos dos sócios são de expansão, com pretensão de investir ainda mais em equipamentos para atender os clientes que frequentam a academia vindos de várias partes da cidade, mas focado principalmente nos moradores dos bairros próximos de onde ela está situada. Um público variável, de jovens de ambos os sexos, até a terceira idade.
“Estamos contentes, começamos com 330m2 e evoluímos nestes 10 anos. Temos ciência que contribuímos com o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, atendendo em uma área importante que é a saúde, gerando desenvolvimento e trabalho, pois além dos que diretamente trabalham conosco, também contratamos escritório de contabilidade, marketing, tapeçaria, eletricista, pessoas que trabalham com pintura, manutenção, enfim, geramos mais trabalhos na cidade e isso é muito importante para nós”, afirmaram os sócios a reportagem da Gazeta.

