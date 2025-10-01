Academia Olimpus, investindo nos bairros mais afastados

Vargem Grande do Sul cresceu muito nas últimas décadas com bairros sendo construídos do outro lado da rodovia estadual SP 215 que corta o município. São mais de uma dezena de bairros populosos como o Jd. Paulista, Jd. Dolores, Jd. Ferri, Jd. Canaã, Jd. Cristina, Jd. do Lago, Jd. Santa Marta e é onde também está a maioria dos conjuntos habitacionais da cidade, como Cohab Celestino C. Garcia, Cohab Alceu Morandin e Cohab Antônio Ribeiro Filho.

Uma região de pleno desenvolvimento, com milhares de pessoas morando, com um comércio e prestação de serviços pujante, que gera desenvolvimento e trabalho. Foi nesta região, que os empreendedores Júlio Cesar Donato, 38 anos e Anderson Aparecido Marciano, 45 anos, resolveram apostar e criaram a empresa Marciano & Donato Academia de Ginástica Ltda ME, cujo nome fantasia é “Academia Olimpus”.

Localizada na Av. Antônio Evaristo Barbosa, no Jd. Cristina II, ela ocupa um prédio de 700m2, que abriga mais de 90 aparelhos de ginástica e musculação, para atender uma clientela de cerca de 600 alunos que frequentam a academia mensalmente.

Ambos ficam na parte administrativa do empreendimento, mas Júlio, que é formado em Educação Física, também participa das aulas quando necessário. A academia, que fará 10 anos neste sábado, dia 27 de setembro, foi criada dado à amizade entre os dois proprietários e também pelo mesmo gosto que tinham em treinar musculação.

“Sempre moramos em bairros e achávamos que faria sucesso uma academia localizada fora do Centro da cidade. Resolvemos então abrir a Olimpus aqui no Jardim Cristina II, que é onde o Anderson mora”, explicou Júlio.

Focada em musculação, com aparelhos que trabalham a parte superior e inferior do corpo, a academia é toda climatizada, com quatro ambientes para melhor atender sua clientela. Um voltado só para membros superiores e outros dois com aparelhos para os membros inferiores, sendo que uma outra área é livre, voltada para atividades funcionais e exercícios livres.

Além dos dois proprietários, a Academia Olimpus conta com uma equipe de três profissionais formados e dois estagiários, além dos encarregados da limpeza. Os planos dos sócios são de expansão, com pretensão de investir ainda mais em equipamentos para atender os clientes que frequentam a academia vindos de várias partes da cidade, mas focado principalmente nos moradores dos bairros próximos de onde ela está situada. Um público variável, de jovens de ambos os sexos, até a terceira idade.

“Estamos contentes, começamos com 330m2 e evoluímos nestes 10 anos. Temos ciência que contribuímos com o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, atendendo em uma área importante que é a saúde, gerando desenvolvimento e trabalho, pois além dos que diretamente trabalham conosco, também contratamos escritório de contabilidade, marketing, tapeçaria, eletricista, pessoas que trabalham com pintura, manutenção, enfim, geramos mais trabalhos na cidade e isso é muito importante para nós”, afirmaram os sócios a reportagem da Gazeta.

