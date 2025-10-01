Concurso de Qualidade dos Cafés premia produtores

Tradicional evento que valoriza a origem dos grãos reuniu 26 produtores e recebeu 32 amostras de cafés especiais

A estância hidromineral de Águas da Prata foi palco de um dos principais eventos de valorização da cafeicultura regional: o 6º Concurso de Qualidade dos Cafés de Águas da Prata. Com o apoio estratégico do Sebrae-SP, a edição 2025 ocorreu no sábado, dia 20, reuniu 26 produtores e recebeu 32 amostras de cafés especiais, divididas em três categorias – Fermentado, Cereja Descascado e Natural.

O evento tradicional é realizado em parceria com a Associação de Produtores Rurais de Águas da Prata (Prata Rural), Prefeitura de Águas da Prata, Cafés da Região Vulcânica, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), Indicação de Procedência da Região de Pinhal e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de SP e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faesp/Senar), por meio do Sindicato Rural Patronal de São João da Boa Vista.

Mais de 90 produtores compareceram à cerimônia de premiação, um momento de celebração da produção local. Um dos pontos altos do concurso foi a premiação comercial: uma empresa compradora se comprometeu a pagar valores diferenciados para os vencedores. O 1º lugar receberá 1,7 vezes a mais o valor cotado na bolsa de café, o 2º lugar 1,5 vezes e o 3º lugar 1,3 vezes, reforçando o potencial de mercado dos cafés de origem.

O campeão geral do concurso foi o produtor Maurício Donizete Fernandes Lameu, do Sítio Platina, que alcançou 89,37 pontos na categoria Natural. Em sua primeira participação em um concurso, Maurício destacou a surpresa e a emoção pela conquista. “Foi uma alegria sem igual ser reconhecido em meio a produtores de tanta excelência. Comprei o sítio há pouco tempo e tenho dedicado meu trabalho à produção de café, estou muito feliz”.

Para o Sebrae-SP, iniciativas como esta representam muito mais do que um concurso: são ações que fortalecem o território, geram reconhecimento e criam oportunidades de mercado. Segundo Junio Correia, gestor de projetos de agronegócio do Sebrae-SP, a estratégia é clara: “valorizar os cafés de origem faz parte das diretrizes estratégicas de desenvolvimento territorial. Águas da Prata integra a marca coletiva da Região Vulcânica e a Indicação de Procedência da Região de Pinhal, que vem demonstrando toda a sua vocação para a produção de cafés de qualidade, mas sobretudo, de origem”.

O gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer ressaltou: “o Sebrae atua apoiando os produtores tanto ‘porteira para dentro’, com foco na gestão e melhoria da produção, quanto ‘porteira para fora’, com ações voltadas ao acesso a mercados e à valorização do produto, especialmente em um momento em que muitos enfrentam desafios na exportação”.

O concurso reafirma o protagonismo de Águas da Prata na produção de cafés de origem, reconhecidos por sua qualidade, terroir único e histórias de dedicação que unem tradição e inovação.