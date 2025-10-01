Feira Literária encanta alunos e comunidade na EMEB Antônio Coury

A promoção de eventos culturais nas escolas, como feiras literárias, tem um papel essencial na formação dos alunos e no fortalecimento dos laços com a comunidade. Ações como essas despertam o interesse pela leitura, incentivam a criatividade e tornam o ambiente escolar mais participativo e acolhedor, valorizando a cultura e o aprendizado de forma coletiva.

A EMEB Antônio Coury, de Vargem Grande do Sul, realizou nesta semana a sua Feira Literária, um evento que encantou alunos, professores, famílias e a comunidade. A feira buscou despertar o prazer pela leitura e a valorização da literatura desde cedo.

Durante o evento, os estudantes puderam conhecer e explorar diferentes gêneros literários, além de participar de apresentações culturais, dramatizações, leituras coletivas e entrevistas. Houve também espaço para a criatividade, com exposições de trabalhos produzidos em sala de aula, como poemas, histórias, cartazes e ilustrações.

A Feira Literária proporcionou momentos de aprendizado, socialização e alegria, reforçando a importância da leitura no processo de formação integral dos alunos.

A comunidade escolar agradece a participação de todos e já aguarda a próxima edição, que promete trazer ainda mais descobertas e encantamento através da literatura.

Fotos: Arquivo Pessoal