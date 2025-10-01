Cine Renovias 2025 se apresenta em Vargem nesta semana

A Renovias e a NG Produções Culturais, com apoio da Cepar Cultural, apresentam a nova edição do projeto Cine Renovias. Com uma estrutura móvel e totalmente adaptada, o projeto oferece uma experiência de cinema completa, com conforto e qualidade. A sala tem capacidade para 77 espectadores por sessão e conta com climatização, poltronas, telão, pipoca, refrigerantes e, claro, muita diversão que irá impactar milhares de pessoas em 12 cidades do interior paulista. Em Vargem Grande do Sul, a apresentação está prevista para as próximas quinta e sexta-feira, dias 2 e 3 de outubro.

Os ingressos são limitados e os interessados em participar devem retirar suas entradas gratuitamente na carreta cinema, no próprio dia da exibição, com antecedência. As sessões serão às 18h30 abertas ao público, com grandes sucessos: Besouro Azul, no primeiro dia, e Divertida Mente 2 no segundo dia.

Mais do que um cinema itinerante, o Cine Renovias é uma experiência cultural que democratiza o acesso à arte e fortalece os vínculos comunitários por meio do audiovisual. Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da Renovias, o projeto reafirma o poder da cultura como ferramenta de transformação social.

Arte que transforma

Durante o dia, o Cine Renovias abre suas portas para alunos da rede pública local, com sessões especialmente dedicadas às escolas. A participação dos estudantes acontece mediante agendamento prévio realizado pelas equipes escolares de cada município e exibirá filmes como Moana 2, Meu Malvado Favorito 4 e Kung Fu Panda 4.

Todas as sessões contam com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante, além de recursos de acessibilidade como legendagem descritiva e janela de Libras, disponíveis mediante solicitação prévia.

Na região

Depois das sessões em Vargem Grande do Sul, a carreta cinema segue para Casa Branca, onde as exibições serão realizadas nos dias 6 e 7 de outubro. Nos dias 9 e 10, as sessões serão em Mococa e nos dias 13 e 14 de outubro, em Itobi. Nos dias 16 e 17. São José do Rio Pardo recebe as duas últimas exibições da programação.