Gazeta de Vargem Grande e a obrigação de informar seus leitores

Ao completar 44 anos, o jornal sofre críticas nas redes sociais por abordar a condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal-STF, por tentativa de golpe de Estado, mas em 2018, a Gazeta de Vargem Grande também cobriu a condenação do ex-presidente Lula, que acabou cumprindo pena de prisão naquele ano.

Na edição do dia 27 de janeiro de 2018, a Gazeta de Vargem Grande publicou na capa do jornal a foto do ex-presidente Lula do PT, falando sobre sua condenação pelo Tribunal Regional Federal-TRF da 4ª Região, em Porto Alegre e entrevistou várias autoridades municipais na época para darem suas opiniões a respeito da prisão de Lula.

Na página 5 da mesma edição, o título da página inteira era “Condenação de Lula repercute na cidade”, onde tratava do seu envolvimento no caso da compra do Triplex do Guarujá e da pena de prisão que sofreu pelo então juiz Sérgio Moro. Na época, Lula ainda não tinha sido preso, o que viria a acontecer no dia 7 de abril de 2018.

O jornal ouviu a opinião do então prefeito Amarildo Duzi Moraes, que na ocasião disse que o ex-presidente não entendeu a diferença entre o público e o privado e jogou na lama toda a sua biografia.

Fernando Corretor presidia a Câmara Municipal e disse que “ninguém está acima da lei e uma vez comprovada a prática de ato ilícito, o responsável deve responder por esse ato como qualquer mortal”.

O presidente da OAB de Vargem, advogado Rodrigo Molina se manifestou dizendo que ninguém estava acima da lei e que todos estão submetidos aos regramentos impostos pelo Estado e que o direito de defesa de Lula foi exercido em sua plenitude.

O empresário Mário Malagutti presidia a Associação Comercial e Industrial naquele ano e disse que o resultado da condenação do ex-presidente Lula trazia um pouco de esperança para todos, pois o Brasil estava passando por um momento muito difícil, boa parte por causa do descrédito no sistema político e também dos próprios políticos.

Por fim o jornal ouviu e publicou o pensamento do vereador Alex Mineli, falecido recentemente, mas que naquela ocasião presidia a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Advogado, em extensa manifestação, afirmou que a condenação por decisão unânime dos juízes do TRF-4, foi uma vitória da Justiça Brasileira no combate ao crime de colarinho branco.

Jornal imparcial

Ao trazer as notícias envolvendo as condenações dos dois ex-presidentes brasileiros, o jornal Gazeta de Vargem Grande cumpre com sua missão de levar ao conhecimento dos seus leitores as principais notícias locais, mas também as que têm grande repercussão nacional e podem impactar o cotidiano da cidade, como no caso envolvendo os dois presidentes da República, mantendo sua imparcialidade e neutralidade política.

Esta imparcialidade e respeito com a verdade é que mantém a longevidade do jornal, que se aproxima de meio século de existência e continua com sua função de contribuir com o desenvolvimento da cidade, acompanhando e noticiando os principais fatos que nela ocorrem e também os que direta ou indiretamente, afetam a vida dos vargengrandenses.