Vargem: uma cidade empreendedora

Sou uma mulher que cresceu com os olhos atentos a uma parcela do desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, o que se tornou a minha grande paixão. Sendo uma das mais marcantes características da nossa cidade, posso destacar, sem sombra de dúvidas, o empreendedorismo, que por vezes ocorre por necessidade, resultado da luta incansável de famílias humildes e vencedoras, e também por outros dois, entre diversos fatores possíveis: a vocação e a oportunidade. E é importante destacar que independente de qual for a motivação pelo empreendedorismo, o mesmo só é suscetível ao sucesso se vier acompanhado de algumas skills, ou seja, algumas habilidades importantes que permeiam esse processo como por exemplo: chamamos de soft skills algumas habilidades comportamentais como disciplina, persistência, resiliência, criatividade e adaptabilidade, e chamamos de hard skills algumas habilidades técnicas como fluxo de caixa, capital de giro, gestão comercial, planejamento estratégico, análise de dados e claro, a gestão de pessoas, que é uma das mais importantes, e de longe, aquela que eu, particularmente, mais domino. Pode parecer algo complexo, e, de fato é, mas não é algo difícil, e o empreendedor ou futuros empreendedores que dominarem essas skills, certamente terão uma empresa que será lembrada pelas próximas décadas e pelas próximas gerações.

E por falar nesse assunto, Vargem conta com muitas empresas que iniciaram sua trajetória de forma modesta e que hoje são grandes exemplos, principalmente pela empregabilidade, uma vez que, juntas, geram milhares de empregos em nossa cidade e contribuem com o sustento dessas famílias. Com isso, entendemos que o empreendedorismo é algo que não se pratica só, e por isso o fator responsabilidade chega muito forte para contribuir com essa conversa, visto que uma empresa que emprega alguém precisa dar certo porque a partir do momento da contratação, existe mais pessoas que dependem do sucesso e da longevidade desse negócio. E quando o empreendedor seleciona o time correto, alinhado com uma cultura bem estruturada e disposto a dar o seu melhor em troca do que foi acordado entre as partes, somado com as skills que citei acima e as estratégias corretas, não tem como dar errado, essa é a receita pronta para o sucesso.

Portanto, reafirmando a importância do empreendedorismo em nossa cidade, o meu desejo é para que mais pessoas façam parte desse movimento, lembrando que não importa qual o tamanho da empresa a ser aberta ou qual setor irá empreender, dessa forma, tornaremos a engrenagem cada vez maior e elevaremos o nosso PIB, aumentaremos a renda da população, e consequentemente, atrairemos mais investimentos, fazendo a cidade crescer e se desenvolver ainda mais.

Gabi Lourenço é empreendedora e consultora na área de gestão de pessoase formação de equipes