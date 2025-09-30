Do quintal ao comércio eletrônico

O que começou como uma tentativa de complementar a renda familiar, hoje se tornou uma pequena empresa reconhecida no setor de produção de suportes metálicos. A MJ Laser e Dobra, fundada pelos empreendedores Márcio Mazarini e João Victor Mazarini, pai e filho, nasceu literalmente nos fundos de casa, impulsionada por uma pesquisa de mercado e um sonho ambicioso: crescer, inovar e fazer a diferença.

A trajetória da empresa reflete não apenas o espírito empreendedor dos fundadores, mas também o potencial de transformação que iniciativas locais podem ter em suas comunidades. “Tínhamos a ideia, e o mercado necessitava. Era o momento certo”, conta Márcio. Com uma operação inicialmente modesta, hoje a MJ Laser e Dobra conta com três colaboradores e atende clientes de todo o Brasil por meio de vendas online, uma estratégia adotada durante a pandemia e que se consolidou ao longo do tempo.

Especializada na fabricação de suportes para bicicletas, violões, fones de ouvido e micro-ondas, a empresa atua em um nicho que exige precisão técnica e um olhar atento às necessidades do consumidor. Apesar de no início não contarem com formação técnica aprofundada, os fundadores buscaram ao longo dos anos aprimorar seus conhecimentos, apostando na qualificação contínua como motor para o crescimento.

O papel social da MJ Laser e Dobra também se destaca: além de gerar empregos e movimentar a economia local, a empresa vê sua atuação como uma forma de inspirar outros empreendedores. “Temos o papel de gerar emprego, atender a necessidade do público, inspirar e nos relacionar”, resume João Victor.

Embora ainda não tenham participado de feiras ou eventos empresariais, os fundadores manifestam interesse em se engajar mais com o ecossistema empreendedor. O sentimento de pertencimento à cidade é evidente: “Significa muito. Nasci e fui criado aqui. É o lugar onde meus filhos vivem e têm oportunidades. Minha cidade do coração”, afirma Márcio, com orgulho.

Além do comércio online, a MJ Laser e Dobra também mantêm suas portas abertas para os consumidores da cidade. A fábrica está localizada na Rua Cabo Lino, 240, no Centro, onde os moradores podem conhecer e adquirir os produtos diretamente. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a comunidade e facilita o acesso a itens de qualidade produzidos na própria cidade.

O futuro, segundo os fundadores, é encarado com otimismo e energia. “Enxergamos com bastante ânimo e inovação, com o objetivo sempre de crescer”, conclui João Victor. A história da MJ Laser e Dobra mostra que, mesmo partindo de estruturas simples, é possível criar algo duradouro e relevante para os negócios e para a cidade.