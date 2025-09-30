Outubro Rosa oferece exames e orientação para mulheres em Vargem Grande

Fiquem de olho nas datas e nos bairros de atendimento

A campanha oferecerá exames gratuitos, testes rápidos, vacinas e atendimentos médicos em diversos pontos da cidade durante todo o mês de outubro

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul dará início nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, à campanha Outubro Rosa 2025, com uma série de ações voltadas à promoção da saúde da mulher. Realizada ao longo de todo o mês, a iniciativa leva serviços gratuitos de prevenção e diagnóstico precoce a diversos bairros do município, com atendimento descentralizado promovido pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha estará oferecendo testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, além de vacinação, realização de exames preventivos como o Papanicolau e orientações sobre o autoexame das mamas. Também serão feitos testes de glicemia e aferição da pressão arterial, reforçando o cuidado com a saúde integral das mulheres.

Em casos em que os profissionais identificarem nódulos mamários ou alteração no Papanicolau durante os atendimentos, as pacientes serão encaminhadas para avaliação médica com ginecologista, que definirá a conduta adequada para cada situação, garantindo o devido acompanhamento clínico.

Veja a programação para as duas primeiras semanas de outubro

No dia 1º (quarta-feira), os atendimentos serão realizados no CAM (Centro de Atendimento à Mulher) e no bairro Polar.

No dia 2 de outubro (quinta-feira), os atendimentos ocorreram nos bairros Santo Expedito, Polar e Santa Marta.

A programação seguirá nos dias 7 de outubro (terça-feira) com ações no posto do Nabil e Iracema.

No dia 8 (quarta-feira), os serviços retornaram ao CAM e ao posto da Vila Polar.

Já no dia 9 (quinta-feira), as atividades contemplaram as regiões do São José, Paulista e Centro.

A Secretaria de Saúde destaca que a campanha não se encerra no dia 9, a programação segue até o final do mês, com atendimentos marcados para outros bairros e comunidades de Vargem Grande do Sul. A programação completa do outubro Rosa 2025, com datas, locais e serviços oferecidos em cada ponto de atendimento, estará disponível na edição desta semana do jornal Gazeta de Vargem Grande, que acompanha de perto a cobertura da campanha em toda a cidade.

A prefeitura reforça o convite para que todas as mulheres participem das ações em seus bairros e mantenham seus exames e vacinas em dia.