Painel: Elogios

Elogios

Os moradores do Jd. Pacaembu onde algumas ruas foram recentemente recapeadas pela prefeitura municipal, elogiaram a qualidade do asfalto. A Rua Eurico Vilela foi uma delas e o prefeito Celso Ribeiro está contente com os serviços prestados pela empresa Pavfran Engenharia e Pavimentação, que agora está finalizando as obras de asfaltamento da cidade.

Bom de marketing

O vereador Gustavo Bueno (PL) mostrou ter um ótimo senso de marketing ao capitalizar num bom vídeo por ele feito e colocado nas suas redes sociais, o novo placar digital instalado pela prefeitura no Poliesportivo da Vila Santa Terezinha. No vídeo, ele diz que foi uma indicação sua e agradeceu ao prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) por tê-la cumprido. Emplacou e também mostrou que é bom de cesta.

Palmas para o Senado

Em votação unânime após pressão da opinião pública, esta semana o Senado extinguiu a PEC da Blindagem, com a comissão que analisou o texto considerando-o inconstitucional. Bola preta para a Câmara dos Deputados que aprovou a PEC, que restringia ações criminais contra parlamentares.

Povo na rua

Milhares de brasileiros tomaram as capitais do Brasil em protesto contra a PEC da Blindagem no último domingo, dia 21 de setembro. Toda essa pressão acabou repercutindo no Senado. Agora até a questão da anistia que os parlamentares ligados a Bolsonaro estão tentando viabilizar no Congresso, corre o risco de ser travado também pelos senadores, a depender do que contiver o texto.

Só love

Depois de taxar produtos brasileiros em 50%, o presidente Trump elogiou o presidente Lula durante Assembleia Geral das Nações Unidas realizadas terça-feira, em Nova Iorque, quando disse que eles tiveram uma excelente química durante um rápido encontro antes que Trump falasse na ONU. Foi marcado um encontro entre os dois, mas o que deverá acontecer será uma troca de telefonema entre os dois chefes de Estado. É aguardar para ver os resultados.

Audiência Pública

Está marcada para acontecer nesta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025, às 19h, na Câmara Municipal, a audiência pública sobre o projeto de lei que trata do Plano Plurianual do Município (PPA) 2026/2029.

O vereador Vagner Gonçalves Loiola (Bilu), que preside a Comissão de Orçamento e Finanças marcou a audiência e conta com a participação da população para discussão e sugestões ao projeto. O PPA contempla todas as ações que o Executivo irá realizar para os próximos quatro anos e a população deve participar e contribuir com as prioridades que devem ser contempladas pelo Executivo.