Governo entrega viaturas para Vargem e região

O governo de São Paulo entregou, nesta quarta-feira, dia 24, seis novas viaturas à Polícia Civil e 33 à Polícia Militar da região de Piracicaba, da qual Vargem Grande do Sul faz parte. Foram investidos cerca de R$ 6,2 milhões do Tesouro Estadual na aquisição. Os veículos vão reforçar o policiamento e o atendimento de ocorrências nas localidades.

Durante a entrega, realizada em solenidade em Piracicaba, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou a importância de modernizar a frota das forças de segurança do estado. “Essas viaturas representam mais comodidade aos nossos policiais e mais agilidade no atendimento das ocorrências demandadas pela população”, afirmou.

Todos os veículos são de modelos novos e contam com equipamentos e sistemas projetados para auxiliar nas operações policiais. São João da Boa Vista recebeu duas GM Trailblazer. As cidades de Aguaí, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama, Tambaú e Vargem receberam um Renault Duster cada uma.

As duas viaturas recebidas em São João da Boa Vista, são destinadas à Companhia de Força Tática, que atende os 16 municípios do 24º BPM/I.

Fotos: Governo de São Paulo/ Arquivo Pessoal

Vargem

Representando Vargem Grande do Sul, estiveram presentes o tenente Pires e o cabo Cabral, junto da vereadora Vanessa Martins. A cidade foi contemplada com uma viatura Renault Duster.