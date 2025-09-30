Classificados

Últimos artigos
Gazeta de Vargem Grande e a obrigação de informar seus leitores
Ao completar 44 anos, o jornal sofre críticas nas redes sociais por abordar a condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal-STF, por tentativa de golpe de Estado, mas em 2018, a Gazeta de Vargem Grande também cobriu a...
Vargem: uma cidade empreendedora
Sou uma mulher que cresceu com os olhos atentos a uma parcela do desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, o que se tornou a minha grande paixão. Sendo uma das mais marcantes características da nossa cidade, posso destacar, sem...
Do quintal ao comércio eletrônico
O que começou como uma tentativa de complementar a renda familiar, hoje se tornou uma pequena empresa reconhecida no setor de produção de suportes metálicos. A MJ Laser e Dobra, fundada pelos empreendedores Márcio Mazarini e João Victor Mazarini,...