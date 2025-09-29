Editorial: Vargem 151 anos; Gazeta: 44 anos de Vargem

No dia em que Vargem Grande do Sul celebra seus 151 anos, a Gazeta de Vargem Grande também comemora seu aniversário. No dia 26 de setembro de 1981 circulou na cidade a primeira edição do jornal, que já entrou para a história vargengrandense como um dos seus veículos de comunicação mais longevos.

Nessas mais de quatro décadas, a Gazeta estabeleceu uma tradição, a de celebrar o aniversário da cidade com uma edição especial, com reportagens abordando temas relevantes sobre o município.

Já circularam edições sobre os fundadores da cidade, sobre a cadeia produtiva da batata, sobre músicos do passado e do presente, sobre os grupos de teatro das décadas passadas. Foram centenas de histórias contadas em centenas de páginas.

Nesta edição, o tema é a força dos micros e pequenos empreendedores, que geram empregos e riqueza, que talharam a vocação do município no agronegócio, no setor cerâmico, nas lojas do comércio e até nas grandes empresas, que invariavelmente, começaram pequenas.

E justamente a Gazeta de Vargem Grande é uma dessas microempresas. Está em seu CNPJ. Um pequeno empreendimento sonhado por um jovem de 23 anos, que com apoio de sua esposa de 17 anos, além de amigos e familiares, começou a escrever as notícias de Vargem em um momento em que não havia nenhum jornal circulando no município.

Tadeu Fernando Ligabue e Fátima Eunice de Paiva Ligabue enfrentaram todos os desafios que uma empresa pequena atravessa. Superaram cada um deles e além de manter um negócio ativo há 44 anos, geraram dezenas de empregos ao longo dessa história, formando e forjando profissionais que hoje atuam em diversas áreas do município.

Mesmo na família Paiva e na Ligabue, não houve quem não tenha deixado seu trabalho na redação, na administração, ou até dobrando e entregando jornal.

O curioso é que ao escrever as reportagens para esta edição sobre empreendedorismo e a força do micro e pequeno empresário, a reportagem encontrou antigos ex-colaboradores, gente que teve sua primeira oportunidade trabalhando com a Gazeta e que hoje é dono do próprio negócio.

Em uma comunidade pequena como a vargengrandense, reconhecer a importância de cada peça que move a economia, por menor que ela seja, é o combustível que faz todo esse motor girar. A Gazeta, uma pequena empresa familiar, traz em suas páginas nesta edição o suor e o sonhos desses empreendedores, que fazem Vargem ser realmente grande.