Mecânica Costa gera empregos e desenvolvimento

As pequenas empresas são o motor que tocam a economia de Vargem Grande do Sul. Um exemplo delas é a Mecânica Costa Indústria e Comércio, cuja razão social é Ivanildo da Costa dos Santos-EPP. Empresa de pequeno porte, que tem uma história de superação, trabalho e contribuição para Vargem Grande do Sul.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o proprietário Ivanildo da Costa dos Santos, sócio e gestor da Mecânica Costa, compartilhou a trajetória inspiradora da empresa que nasceu em solo vargengrandense e se consolidou como referência no setor de manutenção e fabricação de equipamentos para a indústria cerâmica, vendendo seus produtos para todo o Brasil.

O início de tudo

A história da Mecânica Costa começou nos bastidores de uma outra empresa, a antiga ANSAGE, fundada por Antônio Sala Gelaberti, um dos mais antigos industriais do ramo, muito conceituado na sua época, prestando serviços para grandes cerâmicas, como a Cerâmica Bologna e tantas outras de Vargem Grande do Sul. Ivanildo, que integrava o quadro de colaboradores da empresa, destacou com orgulho sua trajetória na época.

“Tudo começou com o senhor Antônio, proprietário da ANSAGE. Eu me orgulho de ter feito parte daquele time. Por volta de 1998, a empresa enfrentava sérias dificuldades, reflexo da crise econômica do país”, relembrou.

Com o passar do tempo, a parceria entre Ivanildo e Antônio se fortaleceu, e diante das dificuldades enfrentadas pela ANSAGE, nasceu a proposta de reerguer o negócio com uma nova visão. “Devido ao meu desempenho como colaborador, o senhor Antônio me propôs uma sociedade. Unimos forças, buscamos novos conhecimentos e clientes. Dessa parceria, nasceu oficialmente, em 2002, a Mecânica Costa.”

Fotos: Arquivo Pessoal

Desafios e superações

O caminho, claro, não foi fácil. Um dos momentos mais marcantes para Ivanildo foi lidar com o falecimento de seu sócio e mentor. “Mesmo sem fazer mais parte da administração da empresa, o senhor Antônio sempre foi um conselheiro. Sua perda foi um desafio emocional e profissional. Mas conseguimos reorganizar tudo, e a empresa manteve seu ritmo de crescimento”, afirmou.

Crescimento e expansão

No início, a Mecânica Costa operava com apenas seis colaboradores em um pequeno galpão alugado no Jardim São José. Com a demanda crescente e o sucesso dos projetos, foi necessário dar um passo maior.

“Em 2006, construímos nossa nova sede na Avenida Municipal, onde estamos até hoje. Um espaço mais amplo, planejado para atender melhor os clientes. Chegamos a ter 30 colaboradores antes da pandemia. Hoje, após reestruturação, seguimos com 15 funcionários, mantendo nosso compromisso com a qualidade”, explicou Ivanildo.

Raízes em Vargem Grande do Sul

Para Ivanildo, a cidade de Vargem Grande do Sul não é apenas o local onde a empresa foi fundada, ela é parte essencial da identidade da Mecânica Costa.

“A empresa nasceu aqui e estabeleceu fortes parcerias, principalmente com indústrias cerâmicas da região. Desde o início, nos especializamos em equipamentos para esse setor. O crescimento do polo cerâmico local impulsionou também o nosso desenvolvimento”, destacou.

Contribuição à comunidade

Além de gerar empregos diretos e indiretos, a Mecânica Costa se destacou pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor cerâmico. Um dos principais marcos da empresa foi a criação dos fornos móveis, que proporcionaram autonomia e economia para empresas não apenas de Vargem Grande do Sul, mas de todo o país.

“Esse equipamento foi um divisor de águas. Levamos o nome da nossa cidade junto com nossos projetos para os quatro cantos do Brasil”, comemorou.

Olhar para o futuro

A Mecânica Costa não pretende parar por aqui. Ivanildo afirma que novos projetos estão sendo desenhados e que a inovação continua sendo uma prioridade.

“Estamos sempre buscando formas de atender melhor nossos clientes. Nosso foco é continuar crescendo, com qualidade e eficiência. Levar o nome de Vargem Grande do Sul ainda mais longe é nossa missão.”

Uma mensagem para a cidade

Em celebração ao aniversário de Vargem Grande do Sul, Ivanildo deixa uma mensagem de carinho e gratidão:

“Vargem Grande do Sul não só faz parte da nossa história, como é a nossa história. Aqui fizemos amigos, parcerias e construímos nossas conquistas. É com alegria que parabenizo essa cidade querida por mais um ano de luta e vitória. Que possamos continuar crescendo juntos, como sempre.”