Vocação que se tornou carreira e criação de empregos

Uma das profissões mais antigas da humanidade, a de cabeleireira e ou barbeiro, podem ser notadas em todos os pontos da cidade, com dezenas de salões e barbearias cuidando da beleza masculina e feminina no Centro e nos mais diversos bairros, gerando emprego e renda aos seus proprietários e funcionários. São micros e pequenos empreendedores que atuam em um segmento sempre em expansão.

Uma profissional que construiu uma trajetória de sucesso em Vargem Grande do Sul, é a cabeleireira e empreendedora Regina Zan, hoje um nome consolidado no setor da beleza na cidade. Com 37 anos de carreira, ela construiu uma trajetória marcada por esforço, dedicação e um olhar atento às oportunidades de crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. O salão que leva sua assinatura atualmente reúne uma equipe de 10 profissionais e atende clientes não apenas da cidade, mas também de toda a região.

Regina iniciou sua formação em 1988, aos 17 anos, quando ainda cursava o Magistério na Escola Alexandre Fleming. A escolha pela profissão veio após o incentivo da mãe, que percebeu sua vocação e sugeriu que buscasse formação na área. Foi assim que, ao lado da prima Suze, ingressou em um curso profissionalizante na cidade de Casa Branca. Ainda estudante, usava as amigas de classe como modelos para treinar as técnicas.

Logo após concluir o curso, Regina passou a estagiar nos finais de semana em um dos salões mais renomados de Ribeirão Preto, onde permaneceu por seis meses. A vivência fora da cidade ajudou a moldar sua visão profissional e empreendedora.

O primeiro salão foi aberto em sociedade com a prima, em uma pequena sala na Rua Major Correia, sob o nome Studio Hair’s. No início, as dificuldades eram grandes: o faturamento era totalmente destinado a cobrir despesas básicas como aluguel, água, energia elétrica e produtos. O lucro era praticamente inexistente. Após oito meses, as duas decidiram mudar de endereço, indo para a Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, onde hoje funciona a loja Destahc Modas. Nesse local, a sociedade durou quatro anos, até que Suze se afastou da profissão com o nascimento de sua filha.

Com uma clientela em crescimento, Regina precisou contratar sua primeira funcionária. A partir daí o negócio se expandiu gradualmente. Novas parcerias foram formadas com manicures, depiladoras e esteticistas, acompanhando a crescente demanda por serviços de beleza na cidade.

Hoje, o salão funciona na Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 291, e conta com uma equipe de 10 profissionais, oferecendo uma ampla variedade de serviços: cortes unissex e infantis, coloração, mechas, escovas progressivas, penteados, maquiagem, depilação, limpeza de pele, drenagem linfática, massagens, radiofrequência, designer de sobrancelhas, micropigmentação e o tradicional Dia da Noiva. Em 2020, foi concluída uma grande reforma no atual prédio, que incluiu a criação de um Espaço Kids, que se tornou um atrativo para as famílias com crianças.

Entre as histórias que marcam essa trajetória, está a da funcionária Marizilda, que atua como secretária no salão há quase 25 anos, acompanhando de perto o crescimento do negócio e o fortalecimento da equipe. Ao longo dos anos, mais de 40 profissionais já passaram pelo local, muitos iniciando suas carreiras ali. “O maior desafio é encontrar profissionais qualificados. Muitos chegam com cursos, mas sem prática. Tenho que prepará-los desde o início”, relata Regina.

Além dos profissionais locais, o salão também conta com colaboradores de outras regiões do Brasil, como a Léia, do Pará, que atua como depiladora e massagista há mais de 25 anos, e a Mychelly, do Ceará, que trabalha como auxiliar há um ano. Regina valoriza essa diversidade e acredita que o convívio diário com pessoas de diferentes culturas enriquece o ambiente profissional.

A clientela também é motivo de orgulho. Regina afirma que atende famílias inteiras, com clientes que acompanham seu trabalho desde o início e hoje já estão na terceira geração. “Comecei cuidando das avós e agora atendo os netos. É emocionante ver essa fidelidade”, conta.

Para ela, o salão é mais do que um espaço de trabalho: é um instrumento de transformação e valorização da autoestima. “Trabalhar com beleza é levantar a moral das pessoas. Nossa profissão é essencial como tantas outras. Ajudamos as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas”, destaca.

A empreendedora também faz questão de ressaltar seu compromisso com o desenvolvimento local. “Sempre procurei dar oportunidades, seja para quem é da cidade ou de fora. Todos merecem uma chance. Empregar é uma forma de colaborar com a cidade”, diz. Para Regina, o crescimento de Vargem Grande do Sul está diretamente ligado à geração de empregos e à força do comércio local. “Quanto mais a cidade se desenvolve, mais o mercado se aquece, inclusive o setor da beleza”, afirma.

Mesmo com o aumento de salões e barbearias na cidade, Regina garante que a demanda continua alta, o que reflete o bom momento do setor. Para o futuro, ela planeja seguir investindo em melhorias, cursos de aperfeiçoamento para a equipe e em um atendimento cada vez mais acolhedor.

Ao refletir sobre sua trajetória, Regina agradece à população de Vargem Grande do Sul pelo apoio constante e pela confiança depositada ao longo dos anos. Para ela, o crescimento de um negócio está diretamente ligado ao desenvolvimento coletivo. “O futuro só depende de nós, de nossas vontades e atitudes. Temos que lutar e acreditar sempre”, conclui.