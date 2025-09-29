Desetran promoveu Palestras Educativas em escolas

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), realizou palestras educativas e preventivas nas escolas municipais e estaduais, durante a “Semana Nacional do Trânsito”, que ocorreu entre os dias 18 a 25 de setembro. O tema da campanha deste ano é “Desacelere- Seu bem maior é a vida”.

Nas escolas municipais, as orientações tiveram o foco no comportamento seguro de pedestre e ciclistas, além dos riscos do uso de cerol, em atividades com pipas, que representam perigo tanto para quem pratica quanto a terceiros.

Já nas escolas estaduais, os temas abordados incluíram a importância da atenção no trânsito, os perigos de excessos de velocidade, o alto número de acidentes fatais entre jovens de 18 a 25 anos, e os graves riscos do consumo de álcool e drogas ao volante.

As palestras foram conduzidas pelo Agente de Trânsito Gustavo Luís Scacabarozi, que destacou a importância da conscientização desde a infância a juventude. As informações e as orientações são ferramentas essenciais para formar cidadãos mais responsáveis e conscientes de seu papel na construção de um trânsito mais seguro.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação e a prevenção, buscando reduzir os índices de acidentes e promover uma cultura de paz no trânsito.

Fotos: Prefeitura