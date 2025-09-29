Homem é preso por descumprir medida protetiva em Vargem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul prendeu, nesta segunda-feira, dia 29, um homem de 26 anos acusado de descumprir medida protetiva e ofender sua ex-companheira, de 27 anos, no Jardim Bela Vista. O caso foi registrado na Rua Patrocínio Rodrigues e resultou na prisão em flagrante do suspeito, que agora permanece à disposição da Justiça.

De acordo com informações da GCM, a corporação foi acionada inicialmente por meio do CECOM, após a vítima relatar que o ex-companheiro havia ido até sua residência, desrespeitando a ordem judicial que lhe proibia de se aproximar dela. Quando a equipe chegou ao local, o suspeito já havia se evadido. A mulher foi orientada a procurar novamente a guarda caso ele retornasse.

Pouco tempo depois, o homem voltou a aparecer nas proximidades do imóvel, o que motivou um novo chamado. Desta vez, os guardas municipais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado, o rapaz afirmou que teria ido até a residência apenas para ver o filho.

Na delegacia, entretanto, a vítima declarou que o ex-companheiro não apenas descumpriu a medida judicial, como também chutou o portão de sua casa e a insultou com palavras ofensivas, configurando o crime de injúria. Diante do relato e das evidências apresentadas, os guardas deram voz de prisão ao indivíduo. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro para exame médico cautelar e, em seguida, apresentado no Plantão Policial.

O delegado responsável, Antônio Carlos Pereira Júnior, ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e injúria. O suspeito permanece detido e será apresentado à Justiça.

A ocorrência contou com a atuação das equipes da VTR 02, composta pelos GCMs Rafael, Braz e Melo, e da VTR 04, formada pelo subinspetor Garcia e pelo GCM Francisco. A Unidade de Resgate também prestou apoio no atendimento à vítima.