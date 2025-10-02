Diagcenter, exemplo de empresa que cresceu em Vargem

Nesta edição especial em comemoração aos 151 anos de Vargem Grande do Sul, o tema é “Pequenos que tornam Vargem grande”, focando nos microempreendedores, micros e pequenas empresas que são a grande locomotiva econômica e geradora de empregos no município.

Com dois cadernos (C e D) voltados ao assunto, o jornal entrevistou vários empreendedores e conta um pouco da história de cada um, as dificuldades enfrentadas e o sucesso obtido. Através destas matérias, o jornal Gazeta de Vargem Grande procura mostrar o potencial que o município tem e que pode servir de inspiração a todos que buscam empreender.

A presente entrevista com o médico e empresário Valdir Cheavegati Júnior mostra um exemplo de empreendedor que começou pequeno e hoje tem uma das maiores empresas de Vargem e região na área de diagnóstico por imagem.

A trajetória do médico e das empresas que dirige começou há duas décadas, quando fundou a Diagcenter – Medicina Diagnóstica Ltda, uma clínica especializada em diagnóstico por imagem, fundada em 2002 pelo médico radiologista Valdir Cheavegati Júnior, de tradicional família vargengrandense. A empresa cresceu com base em três pilares: tecnologia, humanização e compromisso com a comunidade.

A trajetória começou com atendimentos em cidades da região, até que, em 2009, a marca Diagcenter foi oficialmente implantada em Vargem Grande do Sul, em parceria com o Hospital de Caridade, com apoio do então provedor José Roberto Rotta. Com uma estrutura modesta, apenas um aparelho de ultrassom com Doppler e um equipamento de raio-X, a clínica iniciou seu trabalho com foco na excelência.

Hoje, a Diagcenter conta com 25 colaboradores, incluindo um corpo clínico com 11 médicos especialistas, e oferece uma ampla gama de exames, como mamografia digital, densitometria óssea, ultrassonografia geral e com Doppler, tomografia computadorizada com reconstrução 3D, além de serviços na área de cardiologia como MAPA, Holter, ecocardiograma, eletrocardiograma e teste ergométrico. Também realiza biópsias e punções com orientação por imagem.

A modernização foi constante. Em 2013, a clínica concluiu a transição do sistema analógico para o digital, reduzindo a exposição à radiação e eliminando o uso de químicos, o que trouxe ganhos em qualidade e sustentabilidade.

A expansão da Diagcenter também alcançou Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, além da nova unidade inaugurada em 2024 em Vargem Grande do Sul, voltada exclusivamente a exames cardiológicos, ampliando o leque de serviços à população.

Conforme relatou dr. Valdir ao jornal, a Diagcenter está fortemente integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que a torna parceira essencial da rede pública, contribuindo para que os moradores tenham acesso a exames de qualidade sem precisar se deslocar para outros municípios. Segundo dr. Valdir, “compartilhar conhecimento e contar com uma equipe técnica qualificada faz toda a diferença no atendimento à população.”

Para seu fundador, mais do que tecnologia, a Diagcenter mantém seu compromisso com o atendimento humanizado, baseado na ética, no respeito e na responsabilidade social. “Nosso papel é tornar a saúde mais ágil, acessível e próxima das pessoas”, reforça o médico.

Ao celebrar os 20 anos da Diagcenter e o aniversário de Vargem Grande do Sul, dr. Valdir deixa uma mensagem à cidade: “Celebrar nossa cidade é também celebrar o nosso povo, nossa história e nossos sonhos. Tenho orgulho de servir a esta comunidade e contribuir para que todos tenham mais qualidade de vida e esperança”, afirmou.

Empreendedor nato, com uma história de dedicação e visão de futuro, a empresa Diagcenter fundada por Valdir Cheavegati Júnior segue como um dos pilares da saúde local, mirando sempre na inovação, sem perder o vínculo com as raízes e o compromisso com Vargem Grande do Sul.