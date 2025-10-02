Ações de combate aos escorpiões são reforçadas em escolas e creches municipais

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, intensificou as ações de prevenção e conscientização sobre escorpiões. A iniciativa, coordenada pela Vigilância em Saúde, envolveu palestras educativas realizadas com os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias nas escolas da rede municipal.

As atividades ocorreram nas unidades escolares EMEB “Antônio Coury”, “Mário Beni”, “Nair Bolonha”, “Padre Donizetti”, “Prof. Darci T. P. de Carvalho”, “Prof. Flávio Iared”, “Prof. Francisco Ribeiro Carril” e “Prof. Henrique de Brito Novaes”. Além disso, as creches municipais como “Alice Helena Giovanelli João”, “Dona Cezarina de Almeida Rodrigues”, “Evangeline Ciacco de Oliveira – Dona Evange”, “Geraldo Cara Rinaldi”, “Irmã Gertrudes”, “Maria Pereira da Fonseca – D. Zinha Cordeiro”, “Padre Donizetti”, “Virginia Lopes Ruiz” e a APAE também receberam materiais informativos com orientações práticas de prevenção.

Como parte da mobilização, os profissionais de saúde da atenção básica, incluindo enfermeiros e coordenadores de creches, também participaram de encontros formativos voltados ao tema.

Escorpiões: riscos e cuidados

Com a chegada da primavera e do aumento das temperaturas, os escorpiões se tornam mais ativos, o que eleva os riscos de acidentes, especialmente em ambientes urbanos. O escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), comum em várias regiões do Brasil, é considerado o mais perigoso e seu veneno pode representar risco grave à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com alergias.

Entre os sintomas de um acidente escorpiônico estão dor intensa no local da picada, inchaço, náuseas, suor excessivo, vômitos e, em casos mais graves, alterações respiratórias e cardíacas. Diante de qualquer suspeita de picada, a orientação é procurar imediatamente atendimento médico.

Dicas de prevenção

Mantenha quintais e terrenos limpos, evitando acúmulo de entulho, lixo e folhas secas; vede frestas em paredes, ralos e portas; evite o acúmulo de madeira, tijolos e outros materiais em áreas externas; utilize telas protetoras em ralos, janelas e portas; inspecione roupas, calçados, toalhas e roupas de cama antes de usar, principalmente se estiverem guardados por longos períodos.

As ações de conscientização fazem parte do plano municipal de controle de pragas urbanas e visam proteger a população, especialmente o público infantil, mais vulnerável aos efeitos do veneno do escorpião. A participação ativa da comunidade é essencial para evitar a proliferação desses animais peçonhentos.