Malú Magazine, exemplo do forte comércio da cidade

O comércio de Vargem Grande do Sul é uma das locomotivas da cidade e onde está alojada a maioria das micro e pequenas empresas do município. Elas são responsáveis pela geração de milhares de empregos e base da economia municipal. São centenas de micro e pequenas empresas espalhadas por toda a cidade atuando no comércio, em áreas como venda de alimentos, vestuários, produtos de beleza, papelaria, móveis e utensílios, dentre outros.

A Malú Maganize, cuja razão social é Ronaldo Meglorini Mineli, é uma Empresa de Pequeno Porte-EPP, que é aquela cuja receita bruta anual é superior a R$ 360 mil e que pode chegar até R$ 4,8 milhões, de acordo com a classificação das empresas no Brasil e representa bem este segmento na cidade.

Fundada em 2005 por Ronaldo e sua esposa Joice, a Malú Magazine nasceu como uma pequena seção voltada ao universo infantil dentro da Malú Modas, loja criada por seus pais e que fazia sucesso na Vila Santa Terezinha. O nome “Malú” vem da combinação dos nomes dos pais de Ronaldo, Maria e Luís Meglorini. Instalada no porão da loja principal, a nova empreitada foi batizada de Malú Baby Kids, marcando o início de uma história que acompanharia o crescimento de diversas gerações da cidade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Das primeiras peças aos passos de expansão

Ronaldo e Joice estão à frente da loja desde sua fundação, mantendo a gestão familiar que se tornou uma das marcas do negócio. O início não foi fácil. Jovens e cheios de vontade, os dois enfrentaram o desafio de aprender a empreender do zero. “Nosso maior desafio foi aprender a empreender muito jovens e conseguir nos destacar na vila onde começamos”, relembra o casal.

A loja começou focada em roupas de bebê, mas com o tempo, o mix de produtos foi sendo ampliado, acompanhando o crescimento dos próprios clientes. “Fomos crescendo junto com eles, mantendo o mesmo público e atraindo novos”, conta Joice.

Hoje, a Malú Magazine é uma referência em moda diversificada e exemplo de como os negócios prosperam, contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Ela atende desde o público teen, até jovens senhoras e quem busca peças com estilo executivo. A loja é reconhecida por oferecer opções que acompanham as tendências da moda, mas sempre com um olhar atento à realidade e ao perfil do consumidor da cidade. “Nem tudo que é moda é comercial. A gente sempre passa um filtro para entender o que realmente faz sentido para nossa clientela”, explica Ronaldo.

A loja que cresceu com a cidade

Como a maioria das empresas que começam bem pequenas e depois se expandem, a Malú Magazine no início empregava apenas uma pessoa e hoje contrata 16 colaboradores, todas moradoras de Vargem Grande do Sul. A relação com os clientes da cidade é de longa data e cheia de histórias emocionantes. “Temos clientes desde a fundação, e muitas vezes já vestimos gerações inteiras da mesma família. A neta da nossa primeira cliente, por exemplo, hoje é nossa minimodelo”, contam com orgulho.

Mais do que vender roupas, a Malú Magazine se consolidou como parte do cotidiano de Vargem. “Geramos empregos e vestimos a população com estilo e economia”, destaca Ronaldo. E o crescimento da cidade também ajudou: “Uma cidade em movimento gera movimento. As festas, por exemplo, sempre são motivo para um look novo.”

Eventos, tradição e compromisso com o futuro

Embora ainda não tenham participado diretamente de eventos promovidos pela cidade, a Malú já realizou seus próprios desfiles e prepara ações sociais como forma de retribuir o carinho da comunidade. Modernização também é uma constante: recentemente a loja passou por uma grande ampliação e mudança estrutural para oferecer ainda mais conforto e variedade ao público.

Quanto ao futuro, os diretores têm planos ambiciosos: “Sempre buscamos modernizar e agregar valor aos nossos produtos. Acompanhar a tecnologia é fundamental para não ficarmos para trás.”

Para o comércio local, Ronaldo e Joice esperam mais apoio do poder público, especialmente em ações que estimulem o consumo e auxiliem no combate à inadimplência. Mas, acima de tudo, acreditam na força da cidade e de seus moradores.

Uma homenagem a Vargem Grande do Sul

Neste aniversário da cidade, a Malú Magazine deixa uma mensagem de gratidão e reconhecimento:

“Vargem é o berço de muitos empresários, agricultores, pequenos e grandes profissionais que fazem essa cidade crescer. Através dela, e do apoio às indústrias, muitos empregos foram gerados. É uma cidade acolhedora, e mesmo com os desafios, ainda é tranquila para viver. Obrigada, Vargem Grande do Sul, por sempre olhar pra frente e permitir que estejamos aqui, na cidade conhecida como “Terra da Batata”, onde, com tanto suor, levamos o pão de cada dia a muitas mesas.”

O segredo do sucesso? Atendimento com carinho

Perguntados sobre o diferencial da loja, Ronaldo e Joice não hesitam: “O atendimento humanizado é nosso maior trunfo.” E há algo que nunca mudou nesses 20 anos de história: o cuidado com o cliente. “Desde o início, mimar nossos clientes é uma tradição que a gente faz questão de manter.”