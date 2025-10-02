De pequeno negócio a indústria consolidada

Na terra da batata, o que começou como uma iniciativa modesta, movida pela persistência e pelo desejo de empreender, transformou-se em uma importante indústria local. A Rick’s Fritas é mais uma pequena empresa que vem crescendo, gerando empregos e movimentando a economia de Vargem Grande do Sul.

Ela foi criada em 2015, quando o empreendedor Ricardo Cesar da Silva, pedreiro de profissão e filho de comerciante do ramo hortifruti, decidiu apostar em um novo rumo profissional ao lado da esposa Elaine Cristina Vieira da Silva: a produção de batatas palha.

A ideia surgiu a partir do conhecimento prévio no mercado de batatas in natura e da percepção de uma oportunidade pouco explorada na cidade. Apesar de ser uma das principais regiões produtoras de batata de inverno do Estado de São Paulo e também do Brasil, no município praticamente não havia nenhuma indústria deste ramo na época.

Com recursos escassos e uma estrutura inicial simples, o casal iniciou a produção em uma área de apenas 300 metros quadrados, conseguindo fritar 30 kg de batata palha no primeiro dia de operação.

Mesmo diante das dificuldades, o casal não desistiu. Com insistência, fé e muito trabalho, ampliaram sua produção para cerca de 100 kg diários e começaram a formar uma pequena equipe. Aos poucos, o negócio foi se consolidando e hoje, nove anos depois, a empresa conta com 14 funcionários fixos, opera em uma área de 1.000 metros quadrados e processa em média duas toneladas de batatas por dia.

Trata-se da primeira indústria de batata palha e chips instalados em Vargem Grande do Sul, localizada na Rodovia SP 215 KM 35 Fazenda Progresso, a empresa é um marco importante para o setor alimentício da cidade. Com marca própria e nove produtos em linha, a empresa também presta serviços de envase para grandes redes, atendendo tanto o varejo quanto o atacado em diversas regiões.

Além do crescimento produtivo, a indústria também fortaleceu parcerias com fornecedores e prestadores de serviço locais. Toda a cadeia de suprimentos, desde a manutenção das máquinas até o fornecimento de batatas durante a safra, prioriza empresas e produtores da própria cidade, contribuindo para a economia local. “A batata que usamos na safra, por exemplo, vem 100% de produtores aqui da cidade, como o Marconi. A gente só compra fora quando realmente não encontra o que precisa por aqui”, comenta Ricardo.

A atuação da empresa também se destaca no campo social. Participante ativa da vida comunitária, a fábrica realiza doações regulares para eventos da cidade, como o Dia das Crianças, Natal, festas beneficentes, escolas e instituições religiosas. “Tudo o que pudermos ajudar, a gente ajuda. Se não é uma doação completa, fazemos pelo menos por um valor simbólico”, afirma Elaine.

Para o futuro, os planos incluem a criação de um centro de distribuição dentro da cidade, expansão da linha de produtos e modernização dos processos, sempre com o compromisso de manter a qualidade do que é produzido.

Ricardo relembra que, no início, ouviu de empresários locais que o projeto não teria futuro. “Disseram que era loucura montar uma fábrica aqui, que a gente não ia conseguir manter. Mas nunca pensamos em desistir”, relata. A superação de obstáculos, inclusive durante a pandemia, que quase levou o negócio ao fechamento é vista por ele como um dos maiores marcos da trajetória.

A história do casal é, acima de tudo, um exemplo de perseverança e resiliência. Aos jovens, a mensagem é que vale a pena acreditar. “A gente começou do zero, caiu muitas vezes, mas levantamos todas. Com fé e muito trabalho, conseguimos crescer e hoje geramos emprego, movimentamos a economia e contribuímos com a cidade que sempre acreditou na gente”, conclui Elaine.