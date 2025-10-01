Coluna Momento Pet: Maylon

Na coluna Momento Pet desta semana, a estrela da vez é o cachorro Maylon de 13 anos. De raça vira-lata, o lindão chegou na família em 2012, através de uma feira de adoção e foi adotado por Renata e Felipe Barbier.

Ao jornal o casal contou que Maylon é um cachorro idoso mas é saudável e cheio de energia, a visão e a audição começaram a ficar prejudicadas.

Os cuidados com o cachorro além de respeitar o seu tempo e espaço, incluem ração adequada e roupinhas quentinhas, pois Maylon sente mais frio. “Maylon ama passear e faz festa toda vez que sai de casa, ama tomar sol desde filhote e tem seu paninho que leva pra todo canto”, disse.

