Aluna do Giraldi aprovada para intercâmbio estadual

A Escola Estadual Gilberto Giraldi – Ensino Integral de Vargem Grande do Sul comemorou a aprovação de mais uma aluna para o programa Prontos pro Mundo, da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-SP), que selecionou 500 estudantes de todo Estado para um intercâmbio em um país de língua inglesa. A jovem Maria Eduarda Gomes da Conceição, 1ª série do Ensino Médio, foi aprovada e deverá embarcar no primeiro semestre de 2026 para três meses de estudo de inglês em uma High School no Canadá.

Duda é a terceira estudante aluna do Giraldi a conquistar a vaga do programa. Na edição 2025, os alunos Érick Luciano da Silva e Jamilly B. de Albuquerque foram os contemplados. Érick foi para o Canadá e Jamilly embarca na próxima semana para a Nova Zelândia. Maria Eduarda, alcançou a 1ª colocação na nova edição do programa, resultado que reflete seu empenho nos estudos, dedicação pessoal e o trabalho coletivo da escola, que integra o Programa de Ensino Integral (PEI), conforme ressaltou a direção da escola.

Para a diretora da escola, Elaine Cristina Felipe Pinheiro, a conquista de Maria Eduarda é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar. “Ver a Maria Eduarda conquistar o 1º lugar no Prontos pro Mundo evidencia que nossos estudantes têm potencial para alcançar o que sonham. O intercâmbio é mais do que uma conquista individual, é um reflexo da força da educação pública que, quando aliada a projetos inovadores, ao comprometimento da equipe escolar e ao engajamento dos estudantes, fortalece a missão do Ensino Integral de formar pessoas protagonistas, preparadas para atuar com autonomia, responsabilidade e visão de futuro em qualquer lugar do mundo”, disse.

Muito estudo

Em entrevista à Gazeta, Maria Eduarda contou como se preparou para a seleção. “Com bastante esforço e estudo, utilizando diferentes métodos que me ajudaram a estar mais preparada como, colar papéis com o nome de objetos em inglês, testes de inglês, aplicativos de áudio e fala entre outros”, explicou.

Para a estudante, a aprovação e a seleção para o intercâmbio é a realização de um sonho e agora se prepara para os próximos passos. “Minha expectativa é que dê tudo certo, que eu aproveite o máximo, e aprenda bastante sobre os costumes, cultura, alimentação e muito mais”, disse.

O programa

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem em casas de família, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante a estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

A proposta da Educação é classificar ao menos um estudante por município que atender a todas as regras do programa. Vagas remanescentes são destinadas à classificação geral por notas, de acordo com as regras do programa. São países de língua inglesa do Prontos pro Mundo: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.