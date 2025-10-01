Casa Branca realizou a Campanha Setembro Verde

A Prefeitura de Casa Branca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou uma passeata pelo centro da cidade na última sexta-feira, dia 19 de setembro, chamando a atenção da sociedade para a importância da inclusão das pessoas com deficiência.

O evento contou com a participação de escolas do município e o apoio da Polícia Militar, reunindo crianças, jovens e educadores em um gesto de união e conscientização.

O Setembro Verde é um movimento que busca dar visibilidade à causa da inclusão, reforçando que uma sociedade mais justa e igualitária se constrói com respeito, acessibilidade e oportunidades para todos.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a cidadania e a valorização da diversidade, mostrando que a inclusão é uma responsabilidade coletiva.