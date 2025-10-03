Faleceu o professor Gregório Pasquini, aos 92 anos

Um dos mais conhecidos professores de Vargem Grande do Sul, Gregório Pasquini faleceu na quinta-feira, dia 2 de outubro, aos 92 anos de idade.

Professor, escritor, talentoso pintor, compositor, cronista e poeta, Gregório também era conhecido por ter sido jogador de futebol, atuando no gol e depois árbitro de futebol em Vargem Grande do Sul, conforme consta em sua biografia, escrita por Mario Poggio Júnior, no 37º volume da coletânea “Grandes Nomes da Terra Vargengrandense”.

Gregório era colaborador da Gazeta de Vargem Grande, residia no Centro. Sempre envolvido com os principais marcos da história recente da cidade, professor Gregório, ao lado do saudoso Tupã Brasil, foi autor do Hino de Vargem Grande do Sul. Era professor de história, trabalhou como secretário nas escolas Alexandre Fleming e Benjamin Bastos e também na secretaria de Ensino de São João da Boa Vista.

Gregório foi vereador, compondo a Quarta Legislatura da Câmara Municipal, cumprindo mandato entre 1960 e 1963. Também teve importante participação partidária, sendo membro atuante do antigo MDB.

Conforme recordou Mario Poggio, os professores Gregório e Beatriz Defácio Payão Correa Leite ofereceram aulas de pintura, à noite, como atividade extracurricular para desenvolver a aptidão dos alunos promissores na época. “Daí surgiram Jack Ronc, Fátima Della Torre Sproesser, que vendeu várias obras em vernissages montadas em São Paulo; e Olavo Multini, que vive da arte nos EUA”, elencou Mario.

De conhecida e tradicional família vargengrandense, o professor Gregório nasceu em 14 de dezembro de 1932, filho do casal Magdalena Blazi e Adolfo Pasquini. Ele era viúvo de Lourdes Bruno Pasquini, deixou as filhas Cássia e Fátima, o genro Henrique, os netos Stefany, Felipe, Maria Júlia e Guilherme, a bisneta Manuela, sobrinhos e um grande número de ex-alunos.

Seu velório foi realizado na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, e seu sepultamento ocorreu na tarde da quinta-feira, dia 2, no Cemitério da Saudade.