Moradores da Rua Emiliano Botejara ficam sem água

Esta semana os moradores de parte da Rua Emiliano Botejara, no Jardim Morumbi, estão sofrendo com a falta de água. Algumas residências não tinham água nem para o mais básico, como tomar banho, preparar a alimentação, lavar roupas e louças. Nesta sexta-feira, foi necessário a presença do caminhão pipa para encher a caixa de algumas casas.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local e pode acompanhar o trabalho de uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) que está trabalhando no local, buscando a possível causa da falta de água na referida rua.

Segundo apurou o jornal, a causa pode estar desde uma bomba que foi consertada, até um possível vazamento na rede. É um trabalho que demora algum tempo para ser solucionado, informou um dos trabalhadores que atendiam a rua.

Superintendente esteve no bairro

No final de junho deste ano, o superintendente do SAE, Celso Bruno, esteve participando de uma reunião com os moradores do bairro, ocasião em que ouviu as muitas reclamações dos moradores e também falou das medidas que o SAE estava tomando para resolver o problema que já estava se tornando crônico, da falta de água na maioria das ruas do Jd. Morumbi.

A reunião aconteceu na residência do morador Arrigo Nardini Neto, e cerca de 20 moradores participaram da reunião. Celso Bruno explicou aos presentes sobre a dificuldade de se localizar as antigas tubulações de água do bairro para se ter um diagnóstico seguro do que estava acontecendo com a falta de água no setor.

Falou da precariedade da antiga rede e que depois de muito estudarem, verificou-se que o bairro é servido por redes diferentes que ao longo dos anos foram sendo criadas para suprir de água o Jd. Morumbi, tendo cerca de três ou mais ramais que levam água ao bairro e que também estas redes servem desde locais como o Jd. Primavera, o Centro e o Jd. Pacaembu.

Disse o responsável que com as novas redes do Centro, foram desligadas da antiga rede que servia aquele setor e que agora o próximo passo seria desligar alguns ramais antigos e concentrar a água em direção às residências do Jd. Morumbi. Que ainda faltava terminar uma ligação de rede que irá sustentar um novo ponto no alto do Jd. Pacaembu e depois de lá, a água também seria canalizada para o Jd. Morumbi.

Passado alguns dias desta reunião, a água melhorou no bairro e ruas que antes a água mal chegava à noite nas caixas de água, passaram a ter água com pressão durante todo o dia, como na Av. Regato, por exemplo. Também não foram mais constatadas queixas em outras ruas do bairro.

Agora, o problema voltou esta semana atingindo principalmente parte da Rua Emiliano Botejara e a equipe do SAE estava nesta sexta-feira procurando a possível causa da falta de abastecimento de água naquela rua. A falta de água nas residências tem causado transtorno aos moradores, que não podem fazer nada. Eles pedem aos responsáveis pelo SAE que concentrem todos os esforços para resolver de vez esta questão. “A conta chega, nós pagamos e queremos a contrapartida da prefeitura que é fornecer água com qualidade e abundância para nós”, comentou um morador.