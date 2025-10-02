Orquestra Vereda Cultural faz concertos nas igrejas da região

A Orquestra de Câmara Vereda Cultural iniciou no mês de agosto uma série de apresentações em quatro cidades da região, todas com entrada gratuita. A primeira aconteceu na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Marco Divisório, em Águas da Prata. Em Vargem, a apresentação será em outubro.

Desde o início do ano, o grupo de músicos e professores da Academia de Música Vereda Cultural estão se preparando para as apresentações, com ensaios semanais. Nos concertos serão apresentadas composições de Händel, Mozart, Bach e Vivaldi, além do lançamento oficial da música ‘Águas da Prata Fantasia’, composta pelo contrabaixista poçoscaldense Ivan Trevisan, que remete às grandes queimadas ocorridas em terras pratenses, no ano de 2021, como forma de chamar a atenção da população sobre a gravidade da destruição causada pelo fogo nas matas.

“É uma alegria para nós trazer a orquestra de volta aos palcos das igrejas. Seguimos na missão de levar a música erudita para as cidades do interior e persistindo em democratizar a música erudita. O que nos motiva é o nosso público: todas as pessoas que esperam ansiosamente pelas apresentações e que saem encantadas com as músicas, elevados através da acústica das igrejas”, comenta Vanessa Hanhela, violinista e coordenadora do projeto.

Neste ano, na escolha dos locais das apresentações, a orquestra privilegiou igrejas de bairros onde o grupo ainda não esteve presente, levando música para mais pessoas.

Cronograma

No dia 5 de outubro, às 17h, haverá uma nova exibição na igreja Nossa Senhora de Lourdes em Águas da Prata. No dia 19 de outubro, a banda fará seu concerto às 17h, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, de São João da Boa Vista. No dia 26 de outubro, às 17h, a apresentação será na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul.

Em Aguaí, a banda fará sua exibição no dia 23, às 19h, na Paróquia São Benedito. No dia 7 de dezembro, o grupo retorna a São João da Boa Vista, onde se apresentará na Igreja Sagrado Coração de Jesus, às 20h. O encerramento do ano será dia 21 de dezembro, às 19h30, em Águas da Prata, na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Oficinas

Além das apresentações nesse segundo semestre, a orquestra também oferecerá oficinas culturais para crianças e adolescentes em escolas municipais e estaduais de Águas da Prata.

A Vereda Cultural é uma realização do Ministério da Cultura, com patrocínio da BRF, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e conta com o apoio da Fazenda da Prata, Boca do Leão e Fazenda Alegre.