Paróquia Aparecida tem programação festiva em outubro

Para homenagear a padroeira do Brasil, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul, preparou uma programação especial, com novena, celebrações e uma quermesse festiva.

No dia 3 de outubro, próxima sexta-feira, a programação tem início, com a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. O tema central será “Com Maria, mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida” e no primeiro dia, a novena, se inicia às 19h30, com o padre. Luís Fernando, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que vai trazer o tema “Com Maria, conhecer Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro Homem”.

No dia seguinte, dia 4, às 10h, haverá a bênção dos animais na praça da igreja, e às 18h30, está programada a Missa das Marias, com pe. Mário Adorno, do Desterro, que irá abordar o tema “Com Maria, cuidar da vida em toda criação”. Já no domingo, dia 5, haverá missas às 7h e às 9h. Às 10jh, está prevista a carreata com a mãe Aparecida. Para a missa das 18h, o pregador será o pe. Fernando, de Santa Cruz das Palmeiras, com o tema “Com Maria, acolher a palavra de Deus, presença real de Jesus”.

A novena prossegue na segunda-feira, dia 6, com o pe. Alex, de Águas da Prata, que falará sobre o tema “Com Maria, celebrar a reconciliação e o perdão do Senhor”, a partir das 19h30. Na terça-feira, dia 7, às 10h, será a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). E às 19h30 o pregador será o pe. Paulinho, de Tambaú, com o tema “Com Maria, viver a Eucaristia, fonte de comunhão, de participação e de missão”.

Está programada a visita da imagem de Nossa Senhora ao Hospital de Caridade na quarta-feira, às 7h. Às 19h30, durante a novena, o pregador será o pe. Lucas Januci, de Estiva Gerbi, que trará o tema “Com Maria, cuidar da vida humana, dom sagrado de Deus”. Na quinta-feira, dia 9, às 9h30, será a visita da imagem de Nossa Senhora, na Sociedade Humanitária. E às 19h30, o pregador será o pe. Joãozinho, da Pastoral do Rosário, com o tema “Com Maria, cantar o Magnificat, esperança de uma nova humanidade”.

Bispo em Vargem

A programação da sexta-feira, dia 10, começa às 10h, com a visita da imagem de Nossa Senhora será na Associação Comercial e Industrial (ACI). Já às 19h30, o pregador da novena será o bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins. Ele irá falar ao público e devotos presentes sobre o tema “Com Maria, acolher as bem aventuranças, caminho de vida, de justiça e de paz”.

No sábado, dia 11, às 8h30, haverá gincana para as crianças na praça da igreja. E às 18h30, o pregador será o pároco pe. Antônio. Com o tema “Com Maria, ser família dos devotos, peregrina da esperança”. Às 20h, será realizada uma fuscata, uma carreata com fuscas, com a imagem da mãe Aparecida.

Dia de Nossa Senhora

No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a celebração segue durante todo o domingo, com o tema “Maria, mãe do povo brasileiro, mãe da esperança”. A programação começa às 5h, com a missa com o pregador pe. Tiago, da paróquia Sant’Ana. Às 7h, será celebrada a missa e procissão de Nossa Senhora Aparecida, com o pregador pe. Gilberto, vigário da paróquia.

Às 10h, a missa será celebrada pelo pe. Antônio, e o pregador será o Ir. Rodrigo (Deus Proverá). Às 11h00 haverá a bênção dos cavaleiros, e às 12h, a procissão dos motociclistas. Já às 12h15, serão realizados os batizados e às 15h, será realizada a consagração a Nossa Senhora Aparecida.

Haverá ainda missa às 16h, e o pregador será o pe. Richard, Reitor de Teologia. Às 18h, será a missa de encerramento e procissão, com o pregador pe. Antônio, pároco de Nossa Senhora Aparecida.

Quermesse tem início no dia 3

A tradicional quermesse da Igreja Aparecida terá início dia 3 de outubro, próxima sexta-feira, no Centro Pastoral Padre Donizetti, após a missa da noite. Ela segue nos dias 4 e 5 e também nos dias 10 e 11. Já no domingo, dia 12, a quermesse começa às 12h15, e bingo e à noite, será a partir das 18h, com um bingo.

Outras celebrações

No dia 17, uma sexta-feira, haverá o leilão virtual, através do Facebook da Paróquia. No sábado, dia 18, será celebrada missa às 18h30, e a partir das 19h30, haverá o show de prêmios no Centro Pastoral Padre Donizetti.

Dia 19, domingo, as missas seguem como de costume, às 7h e 9h. Às 8h terá o Pedal da Padroeira. Já às 18h, será realizada a missa de Santa Filomena.

Na sexta-feira, dia 24, às 19h30, será realizada live e sorteio de brinde dos envelopes no Facebook da Paróquia. No dia seguinte, missas às 18h30 na igreja Santo Expedito e às 19h na Aparecida.

Encerrando o mês de outubro, no dia 26, domingo, haverá missas às 7h e 9h e serão entregues os pedaços de bolo de Nossa Senhora Aparecida às 8h e 14h, no centro Pastoral. Às 17h será realizado o Concerto Orquestra de Câmara Vereda Cultural de Águas da Prata. A missa de encerramento da Festa da Padroeira de 2025 será às 18h.