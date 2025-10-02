Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Nair Longuini Fermoselli, aos 86 anos de idade, no dia 20 de setembro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou o marido Renato Fermoselli; a filha Luciana; o neto Henrique; cunhadas e sobrinhas. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Leonor Scalco Pereira, aos 94 anos de idade, no dia 20 de setembro. Residia na Vila Santana; era viúva de Pedro Pereira; deixou os filhos João e Maria Bernadete; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Pedro Jerônimo, aos 88 anos de idade, no dia 23 de setembro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Encarnação; os filhos Ana Lúcia e José Márcio; netos; bisneto e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Fredis Eduardo de Carvalho, aos 48 anos de idade, no dia 23 de setembro. Residia no Jardim Paulista; deixou os pais Darci e João; as irmãs Flávia, Fabiana e Francislene; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Divinolândia.
Fotos: Arquivo Pessoal
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Apparecido de Andrade, no dia 12 de setembro, aos 81 anos de idade. Deixou a esposa Marly Bernadete; os filhos Nivaldo, Fernando, Heitor, Jaqueline, Helena, Alexandro, Fábio e César; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Octavio Pereira da Cruz, aos 92 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixou os filhos Ebeer e Telma; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Eliana Moreno Barbosa, aos 53 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixou os filhos Andrei e Tacyane; os netos Ketlyn, Maria Helena e Derek; a irmã Adriana; e cunhado. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Gelson Correa de Campos, aos 58 anos de idade, no dia 17 de setembro. Deixou a esposa Mirian da Silva Campos; os filhos Jonathan, Wilian, Erique, Edmilson e Maria Vitória; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Anésia Xavier Dutra, aos 83 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou os filhos Maria José, Marta, Josué, José Mário, Vera e Daniel; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Nélio Ricardo de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 17 de setembro. Deixou os irmãos Neli e Rosa; cunhado e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu André do Amaral Marino, aos 19 anos de idade, no dia 18 de setembro. Deixou os pais Adriana Antônia do Amaral Marino e Thiago de Godoy Marino; irmãos e avós. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Elisa Juncioni Facchini, aos 81 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou as filhas Mariana e Valéria; os genros Marcel e Marcos; e a neta Victória. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Acácio Reginaldo Nogueira, aos 60 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou o pai Darci Nogueira; os filhos Jonathan e Suellen; netos; os irmãos Rosângela e Claudinei; e o cunhado João Lúcio. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Falecimentos em Itobi
Faleceu Aparecida Donizett Antero Delfino, aos 68 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou o marido Wedson; os filhos Fernanda, Giovana, Wanderson e Juliana; a nora Laís; o genro André; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Ermógenes Caldeira, aos 52 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou a mãe Antônia Amancio Caldeira, a esposa Fabiana; os filhos Marcus Vinicius e Theodoro; a neta Alice; e os irmãos Roseli, Zuleide, Aparecida, Maria, Edmar, Bolival, Alcindo e João. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.