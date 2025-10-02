Vargem recebeu novos equipamentos de combate a incêndio

O Departamento de Segurança e Trânsito, junto da Defesa Civil de Vargem Grande, recebeu kits com equipamentos para auxílio no combate aos incêndios, através do programa “São Paulo sem fogo” da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Os kits são equipamentos para a prevenção e combate aos incêndios florestais, fornecidos pela Defesa Civil do Estado à municípios paulistas, para reforçar a capacidade de respostas das equipes locais durante o período de estiagem. Os equipamentos são coletes, cantis, lanternas, bombas costais, abafadores, facões, óculos de proteção, luvas e bonés.

Vargem é um dos municípios ativos no programa “São Paulo sem Fogo” do governo do estado, o que ajudou no recebimento dos novos equipamentos.

Fotos: Prefeitura Municipal