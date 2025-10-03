Banda Lex Luthor alegrou a tarde dos vargengrandenses

Quem se disponibilizou a ir no domingo, dia 28, à tarde na Represa Eduíno Sbardellini, pode cantar e dançar sob o embalo da Banda Lex Luthor, contratada pela prefeitura municipal para dar um show em comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul, que comemorou 151 anos de fundação no último dia 26 de setembro.

Além dos cantores, também os dançarinos da banda animaram os presentes com várias performances, muitas delas acompanhadas pelo público mais jovem.

O show começou por volta das 15h, e várias autoridades, como o prefeito Celso Ribeiro, o vice Guilherme Nicolau e vários vereadores, prestigiaram o evento, que contou com segurança reforçada e equipe de limpeza cuidando do local.

Além do show, os presentes puderam apreciar vários pratos nas barracas instaladas no local, como pastéis, lanches, churrasco de costela, torresmo, hambúrgueres, frango frito, doces, raspadinha, churros, sorvetes, algodão doce, pipoca e bebidas. A renda das bebidas foi em prol do Hospital Caridade, e o interventor da entidade José Geraldo Ramazotti trabalhou muito, sendo auxiliado por várias pessoas. O vereador Bilu, esteve presente e ajudou bastante também.

O aniversário da Gazeta de Vargem Grande foi lembrado pela banda, que gentilmente fez uma referência à data, quando o jornal comemorou também no dia 26 de setembro, 44 anos de existência. Sara de Paiva Ligabue, responsável pelas mídias sociais do jornal, representou a Gazeta no momento da homenagem.

A Gazeta de Vargem Grande cobriu este evento e as fotos e vídeos estão em suas redes sociais.

Fotos: Reportagem