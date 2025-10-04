Idoso de Vargem Grande conta com boa estrutura pública

Presidente do CPMI relata aumento de casos da violência contra as pessoas idosas da cidade

Na quarta-feira, dia 1º de outubro, comemorou-se o Dia Internacional do Idoso, data com o objetivo de conscientizar a comunidade para os direitos desses cidadãos. Até o ano de 2006, essa data era celebrada no dia 27 de setembro, porém, em razão da criação do Estatuto da Pessoa Idosa em 1º de outubro, o dia foi transferido para esta data.

O estatuto considera idoso pessoas com 60 anos ou mais. E essa população tem crescido. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 2000 a 2023, a proporção de idosos quase duplicou no país, subindo de 8,7% para 15,6%.

Dados do último Censo Demográfico, divulgados em 2022, mostram que a população da cidade com 60 anos ou mais eram de 7.496 mil habitantes, entre os 40.133 moradores contabilizados na ocasião, o que representava 18,6% da população da cidade. Desses mais de 7 mil vargengradenses com mais de 60 anos, 3.431 eram homens e 4.065, mulheres.

Para a diretora de Ação Social da prefeitura municipal, Eva Vilma da Silva Rodrigues, o trabalho para a pessoa idosa precisa evoluir em todas as áreas. “Temos um público crescente e que demanda muitos cuidados e muitas famílias que não acolhem seus idosos, infelizmente. Trabalhar o envelhecimento saudável, preparar as famílias, é um trabalho que envolve assistência social, saúde, esporte, cultura, educação, planejamento para garantir a segurança e os direitos da pessoa idosa. Como disse, é um desafio que o poder público de Vargem se mobiliza para avançar”.

A cada dia são mais e mais pessoas idosas que procuram os serviços oferecidos pelo departamento e mais são os problemas que afligem essa população que está sujeita ao abandono, a exploração financeira, abuso psicológico entre outras violências, muitas vezes, praticadas pela própria família, inclusive filhos. Além de enfrentar os problemas advindos com a idade, como dificuldade de mobilidade e relacionados à saúde.

À Gazeta, a prefeitura informou que procura desenvolver várias frentes de trabalho para apoiar, atender, acolher e valorizar a pessoa idosa. A cidade recebeu recentemente o “Selo Inicial da Longevidade”, do Programa Amigo do Idoso, com trabalho desenvolvido pelo CRAS na área e atualmente, busca obter o selo intermediário. “O Selo da Longevidade analisa o trabalho de todas as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa e é uma estratégia para o planejamento de ações estruturadas com objetivo de melhorar a qualidade de vida deste público”, destacou a diretora Eva Vilma.

Estrutura voltada à pessoa idosa

Voltado a esse público, Vargem possui um Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, referência na região, instalado no Clube Vargengrandense. “Estamos com 277 frequentadores e lá são oferecidas atividades socioeducativas, reuniões informativas, atividades físicas no salão e hidroginástica na piscina aquecida, de segunda a sexta-feira durante todo o dia; além de passeios, entre outros eventos que contribuem para a qualidade de vida da pessoa idosa”, destacou Eva. Para ingressar no serviço, é preciso ter 60 anos completos e apresentar a documentação. Informações também são obtidas pelo telefone: 3641-7745.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) de Vargem é atuante, tendo como presidente Isabel Pedroso Schiavo. Ele se reúne mensalmente e também faz a gestão do Fundo Municipal do Idoso, que pode receber doações do Imposto de Renda para os trabalhos deste público. Recentemente, o Conselho ajudou a realizar a Conferência Municipal da Pessoa Idosa e a Semana da Pessoa Idosa.

O Departamento de Ação Social também presta apoio administrativo ao Grupo Idade Feliz (Grupo da Melhor Idade), cuja presidente eleita também é Isabel Schiavo. Com CNPJ próprio, o grupo organiza atividades, acolhe os idosos e busca melhorias nos serviços prestados para pessoa idosa.

A assistência social também é responsável pelo CCI “Lacordere Osório da Fonseca”, no Jardim Paulista, que oferece moradia a idosos que são independentes. “Lá temos sete residências e um salão para o convívio. Durante a semana, os técnicos visitam o local, realizam oficinas, fazem escuta com idosos e mantém a convivência entre família e comunidade”, explicou Eva. A moradia é oferecida a idosos que não tem residência e quem tiver interesse deve entrar em contato com o CRAS 3641-4611 para entrevista e espera.

A diretora informou ainda que o município está no aguardo da construção do Programa Vida Longa, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e CDHU. “O Programa é formado por um condomínio com 28 casas, salão para atividades e reuniões, local para atividades físicas entre outras; destinado a idosos em vulnerabilidade, mas que tem autonomia”, destacou.

A orientação para os programas sociais é constante dentro da assistência social para os idosos e suas famílias, com objetivo de dar acesso aos benefícios como Carteira do Idoso, ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o conhecido LOAS, que dá direito a um salário mínimo para quem tem mais de 65 anos e não tenha tempo de contribuição ao INSS; ou orientações quanto aos direitos previstos no Estatuto do Idoso.

Vargem tem hoje 372 idosos recebendo o BPC e todos estão com dados atualizados junto ao Cadastro Único, alcançando 100% da meta federal estipulada. O CRAS faz o trabalho de acompanhamento de alguns desses idosos e suas famílias e todos que procuram os equipamentos da assistência social são devidamente orientados.

O Centro de Especializado em Assistência Social (Creas), também trabalha com os idosos que sofrem algum tipo de violência, seja eles encaminhados por denúncias ou demanda espontânea. Até neste momento no ano de 2025, o Creas através de sua equipe técnica e coordenação realizou ações focadas na prevenção e proteção da violência contra idosos nos CCIs Lacordere Osório da Fonseca e Haydeé e Antônio Longuini Neto.

A assistência social também tem outros projetos como a Frente Social de Trabalho e as oficinas do Centro de Acolhimento e Capacitação “Sueli Gambaroto Mortais” que também são abertas para a pessoa idosa participar. A Prefeitura através da assistência social, mantém termos de colaboração com a Sociedade Humanitária, destinando recursos para apoiar o trabalho de acolhimento com vínculos familiares rompidos em situação de vulnerabilidade e direitos ameaçados.